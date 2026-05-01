Таблиця коефіцієнтів УЄФА: що змінилося для України після драми "гірників" у Кракові
Поразка донецького "Шахтаря" в першій півфінальній грі Ліги конференцій позбавила нашу країну математичних шансів на прогрес у поточному рейтингу. Проте для українського футболу ще залишається важлива інтрига на наступний рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на актуальні дані Таблиці коефіцієнтів УЄФА.
Навіть трофей не врятує
Донецький "Шахтар", який залишається останнім представником України в Європі, поступився у першому півфінальному поєдинку Ліги конференцій англійському "Крістал Пелас".
Цей результат зафіксував наступне:
- Україна не змогла поповнити скарбничку очками за підсумками тижня.
- Наразі в активі "синьо-жовтих" 25.912 бала, що відповідає 23-й позиції.
- Навіть у разі ідеального сценарію – виходу "Шахтаря" до фіналу та здобуття трофея – Україна вже не зможе випередити Угорщину, яка посідає 22-ге місце (27.187 бала).
Відтак, 23-тє місце – це офіційна фінішна позиція України у сезоні-2025/26.
Битва за наступний цикл
Хоча фінішне місце в цьому сезоні вже не зміниться, матч-відповідь проти "Крістал Пелас" має величезне значення для майбутнього.
Станом на зараз Україна розпочинає наступний цикл (2026/27) також на 23-й позиції, але має шанс піднятися на одну сходинку вище – на 22-ге місце.
Для цього "Шахтарю" необхідно здобути перемогу у матчі-відповіді, навіть без виходу у фінал. У такому разі Україна зможе випередити Хорватію в стартовому заліку наступного сезону.
Що дає 23-тє місце українським клубам
Позиція нижче 22-го місця суттєво ускладнює шлях українських команд у єврокубках сезону-2027/28:
- Переможець УПЛ розпочинатиме боротьбу з першого відбіркового раунду Ліги чемпіонів.
- Віце-чемпіон або переможець Кубка стартуватиме з першого раунду кваліфікації Ліги Європи.
- Ще дві команди потраплять до другого раунду кваліфікації Ліги конференцій.
Для порівняння: країни з 16-ї по 22-гу позицію мають право делегувати чемпіона одразу до другого раунду відбору ЛЧ.
