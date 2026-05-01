Таблиця коефіцієнтів УЄФА: що змінилося для України після драми "гірників" у Кракові

10:32 01.05.2026 Пт
Стала відома позиція нашої країни у фінальному рейтингу сезону
aimg Андрій Костенко
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: що змінилося для України після драми "гірників" у Кракові

Поразка донецького "Шахтаря" в першій півфінальній грі Ліги конференцій позбавила нашу країну математичних шансів на прогрес у поточному рейтингу. Проте для українського футболу ще залишається важлива інтрига на наступний рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на актуальні дані Таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Навіть трофей не врятує

Донецький "Шахтар", який залишається останнім представником України в Європі, поступився у першому півфінальному поєдинку Ліги конференцій англійському "Крістал Пелас".

Цей результат зафіксував наступне:

  • Україна не змогла поповнити скарбничку очками за підсумками тижня.
  • Наразі в активі "синьо-жовтих" 25.912 бала, що відповідає 23-й позиції.
  • Навіть у разі ідеального сценарію – виходу "Шахтаря" до фіналу та здобуття трофея – Україна вже не зможе випередити Угорщину, яка посідає 22-ге місце (27.187 бала).

Відтак, 23-тє місце – це офіційна фінішна позиція України у сезоні-2025/26.

Битва за наступний цикл

Хоча фінішне місце в цьому сезоні вже не зміниться, матч-відповідь проти "Крістал Пелас" має величезне значення для майбутнього.

Станом на зараз Україна розпочинає наступний цикл (2026/27) також на 23-й позиції, але має шанс піднятися на одну сходинку вище – на 22-ге місце.

Для цього "Шахтарю" необхідно здобути перемогу у матчі-відповіді, навіть без виходу у фінал. У такому разі Україна зможе випередити Хорватію в стартовому заліку наступного сезону.

Що дає 23-тє місце українським клубам

Позиція нижче 22-го місця суттєво ускладнює шлях українських команд у єврокубках сезону-2027/28:

  • Переможець УПЛ розпочинатиме боротьбу з першого відбіркового раунду Ліги чемпіонів.
  • Віце-чемпіон або переможець Кубка стартуватиме з першого раунду кваліфікації Ліги Європи.
  • Ще дві команди потраплять до другого раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Для порівняння: країни з 16-ї по 22-гу позицію мають право делегувати чемпіона одразу до другого раунду відбору ЛЧ.

