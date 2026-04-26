Історична феєрія: "Кривбас" та "Динамо" побили вічний рекорд результативності чемпіонатів України

Матч 25-го туру української Прем'єр-ліги між криворізьким "Кривбасом" та київським "Динамо" став історичною подією. Вперше в національному чемпіонаті глядачі побачили 11 забитих м'ячів в одній грі .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Підняли гольову планку

До сьогоднішнього дня рекордом результативності в елітному дивізіоні було 10 забитих м'ячів за гру.

Такий показник фіксували вісім разів. Востаннє подібне траплялося у 2023 році в матчі "Металіст" – "Верес", який завершився внічию - 5:5.

Найрезультативніші матчі в історії УПЛ:

11 голів

5:6. "Кривбас" – "Динамо" (26.04.2026)

10 голів

9:1. "Шахтар" – "Торпедо" (16.05.1997)

7:3. "Шахтар" – "Ворскла" (20.09.1998)

3:7. "Нива" Тернопіль – "Динамо" (27.08.2000)

7:3. "Динамо" – "Карпати" (19.08.2007)

9:1. "Динамо" – "Металург" Донецьк (6.10.2013)

3:7. "Говерла" – "Шахтар" (9.05.2015)

9:1. "Волинь" – "Металург" Запоріжжя (29.11.2015)

5:5. "Металіст" – "Верес" (15.04.2023)

Антирекорди "Динамо"

Попри вольову перемогу, для киян поєдинок у Кривому Розі став антирекордним за двома показниками.

Вперше в історії "біло-сині" пропустили в УПЛ п'ять голів. Досі кияни отримували максимум чотири голи у одній грі. Таке траплялося лише двічі:

12 грудня 2016 року – проти "Шахтаря" (3:4)

1 жовтня 2017 року – проти "Зорі" (4:4)

Крім того, Глейкер Мендоза з "Кривбаса" став першим футболістом, якому вдалося відзначитися покером у воротах "Динамо" в іграх чемпіонату України.

До цього двом гравцям вдавалося забити столичній команді хет-трик: