Історична феєрія: "Кривбас" та "Динамо" побили вічний рекорд результативності чемпіонатів України
Матч 25-го туру української Прем'єр-ліги між криворізьким "Кривбасом" та київським "Динамо" став історичною подією. Вперше в національному чемпіонаті глядачі побачили 11 забитих м'ячів в одній грі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
Підняли гольову планку
До сьогоднішнього дня рекордом результативності в елітному дивізіоні було 10 забитих м'ячів за гру.
Такий показник фіксували вісім разів. Востаннє подібне траплялося у 2023 році в матчі "Металіст" – "Верес", який завершився внічию - 5:5.
Найрезультативніші матчі в історії УПЛ:
11 голів
- 5:6. "Кривбас" – "Динамо" (26.04.2026)
10 голів
- 9:1. "Шахтар" – "Торпедо" (16.05.1997)
- 7:3. "Шахтар" – "Ворскла" (20.09.1998)
- 3:7. "Нива" Тернопіль – "Динамо" (27.08.2000)
- 7:3. "Динамо" – "Карпати" (19.08.2007)
- 9:1. "Динамо" – "Металург" Донецьк (6.10.2013)
- 3:7. "Говерла" – "Шахтар" (9.05.2015)
- 9:1. "Волинь" – "Металург" Запоріжжя (29.11.2015)
- 5:5. "Металіст" – "Верес" (15.04.2023)
Антирекорди "Динамо"
Попри вольову перемогу, для киян поєдинок у Кривому Розі став антирекордним за двома показниками.
Вперше в історії "біло-сині" пропустили в УПЛ п'ять голів. Досі кияни отримували максимум чотири голи у одній грі. Таке траплялося лише двічі:
- 12 грудня 2016 року – проти "Шахтаря" (3:4)
- 1 жовтня 2017 року – проти "Зорі" (4:4)
Крім того, Глейкер Мендоза з "Кривбаса" став першим футболістом, якому вдалося відзначитися покером у воротах "Динамо" в іграх чемпіонату України.
До цього двом гравцям вдавалося забити столичній команді хет-трик:
- 24 вересня 1998 року – Олексій Осіпов ("Таврія") у матчі "Таврія" – "Динамо" (3:3)
- 28 лютого 2020 року – Владислав Супряга ("Дніпро-1") у матчі "Дніпро-1" – "Динамо" (3:1)
