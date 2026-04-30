Шок на перших секундах: "Шахтар" на очах Ахметова поступився "Крістал Пелас" у півфіналі ЛК (відео)

23:53 30.04.2026 Чт
3 хв
"Шахтар" програв домашній матч і увійшов в історію Ліги конференцій
aimg Андрій Костенко
Шок на перших секундах: "Шахтар" на очах Ахметова поступився "Крістал Пелас" у півфіналі ЛК (відео)

Донецький "Шахтар" провів першу битву за фінал Ліги конференцій з англійським "Крістал Пеласом". Номінально домашній поєдинок "гірники" провели у польському Кракові.

Про хід матчу та як завершилася гра – розповідає РБК-Україна з посиланням на трансляцію Megogo.

Ліга конференцій, півфінал. Перший матч

"Шахтар" – "Крістал Пелас" – 1:3

Голи: Очеретько, 47 - Сарр, 1, Камада, 58, Странн-Ларсен, 84

Стартовий провал, що увійшов в історію

На стадіоні в Кракові знову був присутній президент "Шахтаря" Рінат Ахметов. Нагадаємо, що він не відвідував матчі "гірників" з 2014 року, але з'явився на стадіоні на першій грі 1/4 фіналу Ліги конференцій проти нідерландського АЗ. Та зустріч завершилася розгромним успіхом українського клубу – 3:0.

Попри таку солідну підтримку, гіршого початку для "Шахтаря" важко було придумати. М'яч у воротах Різника опинився вже на 21 секунді. Команди ледь встигли розіграти м'яч, як найкращий бомбардир англійців Сарр після пасу Матета увірвався до штрафного та точно пробив у дальній кут – 0:1.

Як потім підказали статистики, цей гол став найшвидшим за всю історію турніру, що веде свій початок із сезону-2021/22.

"Шахтар" не одразу отямився після такого шоку та пропустив ще одну небезпечну атаку. Вортон на 6-й хвилині пробив зльоту низом у ближній кут, але надійно зіграв Різник.

Після цього ініціатива повністю перейшла до "гірників", які протягом тайму мали декілька перспективних моментів. Особливо активним у їхньому складі був Егіналду.

Англійці певний час навіть не переходили на чужу половину поля, проте ближче до завершення першої половини стали діяти сміливіше. Кульмінацією міг стати епізод на 44-й хвилині, коли Піно майже обікрав Різника, Матвієнка та Бондаря перед штрафним.

Статистика тайму підтвердила перевагу української команди: удари – 7:4, кутові – 6:1. Щоправда за пострілами у площину воріт англійці були кращими: дві спроби, одна з яких стала гольовою. Футболісти "Шахтаря" за перші 45 хвилин у "рамку" не поцілили жодного разу.

Фатальні контратаки "Пелас"

Після перерви гра стала надзвичайно жвавою. Спочатку тиск "Шахтаря" нарешті конвертувався у забитий гол.

На 47-й хвилині результативним став сьомий кутовий "гірників". Еліас головою скинув м'яч до воротарського, а Очеретько у падінні замкнув пас.

Донеччани по інерції продовжували атакувати, але стали пропускати надзвичайно небезпечні контрвипади суперників. "Пелас" мав забивати на 54-й хвилині, коли Сарр та Матета розстрілювали ворота із вбивчих позицій – врятував неймовірний подвійний сейв Різника.

Потім той же Матета влучив у штангу. А третя спроба англійців стала для "гірників" фатальною. На 58-й хвилині атака гостей завершилася влучним ударом Камада з центру штрафного.

Арда Туран намагався врятувати ситуацію, конувши в бій атакувальний резерв - Ізакі, Невертона та Бондаренка. Проте, попри контроль м'яча та помітне домінування, "Шахтар" забити не зміг. А от суперник надмірного захоплення атакою не пробачив: на 84-й хвилині черговий контрвипад англійців завершився точним ударом Странн-Ларсена.

Домашні 1:3 значно ускладнюють "гірникам" задання виходу в фінал, але все ж не закривають остаточно питання переможця двоматчевого протистояння.

Усе в цій парі вирішиться за тиждень - 7 травня у Лондоні.

Раніше стало відомо, коли оголосять нового тренера збірної України.

Ротації по-новому: скільки військові тепер будуть на "нулі" та чи вистачить резервів
Спроби догодити Трампу нічого не дали і не дадуть: інтерв'ю з німецьким експертом Ніко Ланге
