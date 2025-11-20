Де Україна проведе матчі плей-офф ЧС-2026: Андрій Шевченко зробив заяву

Голова Української асоціації футболу Андрій Шевченко оцінив жеребкування плей-офф чемпіонату світу-2026 . Також він висловився про те, де гратимуть матчі "синьо-жовті", враховуючи, що серед потенційних суперників – збірна Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ .

Один із найсильніших суперників

Суперником українців в півфіналі стиків жереб визначив збірну Швеції. З нею наша команда зіграє 26 березня наступного року.

"Я думаю, всі команди, які потрапили в плей-офф, дуже сильні та підготовлені. Але ми потрапили на одну з найсильніших. Підбір гравців у Швеції – дуже сильний. Тому треба буде серйозно підготуватися", - оцінив прийдешнє протистояння очільник УАФ.

Де грати домашні матчі – ключове питання

Несподіваною проблемою стало проведення номінально домашніх поєдинків. Збірна Україна виступить господарем і в півфіналі, і в фіналі, якщо туди потрапить.

Поєдинки групового раунду "синьо-жовті" проводили в польських містах – Вроцлаві, Кракові та Варшаві. Але зараз серед потенційних суперників – збірна Польщі (яка в своєму півфіналі гратиме з Албанією). Це різко міняє ситуацію: не варто давати опоненту перевагу в ключовому поєдинку, де на кону – путівка на мундіаль.

"Перший матч ми граємо вдома, і другий – теж, якщо пройдемо. Треба правильно зробити вибір стадіону та країни, в якій ми будемо грати ці матчі", – зазначив Шевченко.

Отже УАФ може змінити країну, де національна команда проводитиме номінально домашні матчі. Нагадаємо, що в березні поточного року "синьо-жовті" приймали Бельгію в плей-офф Ліги націй в іспанській Мурсії.

Хороші шанси вийти на ЧС

Шевченко позитивно оцінив гру команди у вирішальному матчі відбору проти Ісландії (2:0) та зазначив, що з таким настроєм збірна має хороші шанси пробитися на ЧС.

"Головне, що наші футболісти в останньому матчі продемонстрували дуже класні форму та бажання перемогти. Якщо ми будемо з таким настроєм готуватися і грати в плей-офф, у нас хороші шанси поїхати в Америку", - заявив голова вітчизняної футбольної асоціації.

Водночас він визнав, що жереб складний, а можливі суперники у фіналі – Польща чи Албанія – дуже серйозні команди.

"Так, жереб нам трапився нелегкий. Треба підвищувати наш рівень, якщо хочемо потрапити на ЧС-2026".

Історичний шанс для "синьо-жовтих"

На шляху до чемпіонату світу збірна України зіграє півфінальний матч плей-офф 26 березня 2026 року – проти Швеції.

Якщо підопічні Сергія Реброва пройдуть скандинавів, то у фіналі, 31 березня, зійдуться з переможцем пари Польща – Албанія.

"Синьо-жовті" можуть вдруге в історії вийти на чемпіонат світу. Єдина участь у фінальній частині турніру сталася у 2006 році, коли Україна дійшла до чвертьфіналу.

На той турнір команда під керівництвом Олега Блохіна потрапила з першого місця у відбірковій групі. Щодо стикових матчів у кваліфікаціях мундіалів, Україна брала участь у них п'ять разів – і у всіх випадках поступалась.