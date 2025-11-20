Гуцуляк став найкращим бомбардиром збірної України: як він це зробив
Півзахисник "Полісся" та збірної України Олексій Гуцуляк став найрезультативнішим гравцем національної команди у 2025 році.
Про найрезультативнішого гравця збірної України - повідомляє РБК-Україна.
Сенсаційний стрибок: Гуцуляк - лідер збірної
Півзахисник Олексій Гуцуляк завершив 2025 рік у статусі абсолютного лідера за голами у складі національної збірної України.
Усього за дев'ять поєдинків він п'ять разів вразив ворота суперників, додавши до цього дві результативні передачі. Його загальна результативність у сім балів стала ключовою для команди.
Цей вражаючий зліт є особливо помітним, зважаючи на його статистику у попередньому сезоні, адже у 2024 році Гуцуляк провів п'ять ігор за "синьо-жовтих", але не відзначився жодною результативною дією.
Голи Гуцуляка: статистика сезону
П’ять голів Олексія Гуцуляка у 2025 році були розподілені між різними турнірами та ігровими умовами. Три з них він забив у відбірковому циклі чемпіонату світу - двічі у матчах проти Ісландії та один раз у поєдинку з Азербайджаном.
Ще один гол Гуцуляк відзначив у Лізі націй, коли його команда зустрічалася з Бельгією. Останній м’яч він записав на свій рахунок у міжнародному турнірі під час зустрічі з командою Нової Зеландії.
Цікаво, що три голи він забив у домашніх матчах, по одному - у виїзній грі та на нейтральному полі.
Щодо ігрового часу, три голи були забиті ним у других таймах і два - у перших. У трьох випадках він розпочинав матч у стартовому складі, а двічі відзначився після виходу на заміну.
Гуцуляк увійшов у топ українських бомбардирів
Завдяки п'яти забитим м'ячам, Олексій Гуцуляк увійшов до історичної когорти гравців, яким вдавалося досягти такої ж високої позначки результативності за один календарний рік у національній команді.
Він став лише п'ятим футболістом за часи незалежності, хто продемонстрував подібну гольову ефективність.
Серед гравців, які раніше досягали цього рубежу - лише легенди українського футболу, а саме: Андрій Шевченко, Олександр Алієв, Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко.
Рейтинг гравців за найбільшою кількістю голів за рік у складі збірної України:
- Андрій Ярмоленко - 7 голів у 12 матчах (2016)
- Андрій Шевченко - 6 голів у 9 матчах (2001)
- Андрій Ярмоленко - 6 голів у 11 матчах (2013)
- Андрій Ярмоленко - 6 голів у 14 матчах (2021)
- Роман Яремчук - 6 голів у 17 матчах (2021)
- Олексій Гуцуляк - 5 голів у 9 матчах (2025)
- Андрій Шевченко - 5 голів у 5 матчах (2000)
- Андрій Шевченко - 5 голів у 8 матчах (2006)
- Олександр Алієв - 5 голів у 8 матчах (2010)
- Роман Яремчук - 5 голів у 8 матчах (2019)
Раніше ми навели остаточний список суперників України у плейоф та повідомили дату жеребкування.
Також читайте про скандал з чаклуном у матчі африканського відбору на ЧС-2026.