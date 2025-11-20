ua en ru
Где Украина проведет матчи плей-офф ЧМ-2026: Андрей Шевченко сделал заявление

Четверг 20 ноября 2025 20:58
Где Украина проведет матчи плей-офф ЧМ-2026: Андрей Шевченко сделал заявление Фото: Андрей Шевченко (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко оценил жеребьевку плей-офф чемпионата мира-2026. Также он высказался о том, где будут играть матчи "сине-желтые", учитывая, что среди потенциальных соперников - сборная Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Один из сильнейших соперников

Соперником украинцев в полуфинале стыков жребий определил сборную Швеции. С ней наша команда сыграет 26 марта следующего года.

"Я думаю, все команды, которые попали в плей-офф, очень сильные и подготовленные. Но мы попали на одну из самых сильных. Подбор игроков у Швеции - очень сильный. Поэтому надо будет серьезно подготовиться", - оценил грядущее противостояние глава УАФ.

Где играть домашние матчи - ключевой вопрос

Неожиданной проблемой стало проведение номинально домашних поединков. Сборная Украины выступит хозяином и в полуфинале, и в финале, если туда попадет.

Поединки группового раунда "сине-желтые" проводили в польских городах - Вроцлаве, Кракове и Варшаве. Но сейчас среди потенциальных соперников - сборная Польши (которая в своем полуфинале будет играть с Албанией). Это резко меняет ситуацию: не стоит давать оппоненту преимущество в ключевом поединке, где на кону - путевка на мундиаль.

"Первый матч мы играем дома, и второй - тоже, если пройдем. Надо правильно сделать выбор стадиона и страны, в которой мы будем играть эти матчи", - отметил Шевченко.

Следовательно УАФ может изменить страну, где национальная команда будет проводить номинально домашние матчи. Напомним, что в марте текущего года "сине-желтые" принимали Бельгию в плей-офф Лиги наций в испанской Мурсии.

Хорошие шансы выйти на ЧМ

Шевченко положительно оценил игру команды в решающем матче отбора против Исландии (2:0) и отметил, что с таким настроем сборная имеет хорошие шансы пробиться на ЧМ.

"Главное, что наши футболисты в последнем матче продемонстрировали очень классные форму и желание победить. Если мы будем с таким настроем готовиться и играть в плей-офф, у нас хорошие шансы поехать в Америку", - заявил глава отечественной футбольной ассоциации.

В то же время он признал, что жребий сложный, а возможные соперники в финале - Польша или Албания - очень серьезные команды.

"Да, жребий нам попался нелегкий. Надо повышать наш уровень, если хотим попасть на ЧМ-2026".

Исторический шанс для "сине-желтых"

На пути к чемпионату мира сборная Украины сыграет полуфинальный матч плей-офф 26 марта 2026 года - против Швеции.

Если подопечные Сергея Реброва пройдут скандинавов, то в финале, 31 марта, сойдутся с победителем пары Польша - Албания.

"Сине-желтые" могут во второй раз в истории выйти на чемпионат мира. Единственное участие в финальной части турнира произошло в 2006 году, когда Украина дошла до четвертьфинала.

На тот турнир команда под руководством Олега Блохина попала с первого места в отборочной группе. Что касается стыковых матчей в квалификациях мундиалей, Украина участвовала в них пять раз - и во всех случаях уступала.

