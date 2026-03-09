Ярмолюк очолив рейтинг українців у Англії: свіжі цінники від Transfermarkt
Хавбек "Брентфорда" Єгор Ярмолюк офіційно став найціннішим українським футболістом у англійській Прем'єр-лізі. Після останнього перегляду ринкової вартості гравців, 22-річний півзахисник встановив персональний рекорд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Transfermarkt.
Стрімкий злет Ярмолюка
Єгор Ярмолюк продемонстрував неймовірний прогрес – його ринкова вартість зросла одразу на 5 мільйонів євро і тепер становить 30 мільйонів.
Стабільна ігрова практика в поточному сезоні стала ключовим фактором зростання. Ярмолюк провів за "Брентфорд" 33 матчі у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 1 гол та 2 результативні передачі.
Таким чином півзахисник випередив свого єдиного "конкурента"-українця в АПЛ – захисника "Евертона" Віталія Миколенка. Колишній найдорожчий вітчизняний гравець у Прем'єр-лізі зберіг свою попередню вартість. 26-річного футболіста оцінюють у 25 мільйонів євро.
Від Таловєрова до Шевченка
Загалом в системі англійського футболу зараз виступають 12 українців. Проте лише шість із них мають офіційну ринкову оцінку від аналітичного порталу.
Ринкова вартість українців в Англії за версією Transfermarkt:
- Єгор Ярмолюк ("Брентфорд") – 30 млн євро
- Віталій Миколенко ("Евертон") – 25 млн
- Максим Таловєров ("Сток Сіті") – 2 млн
- Іван Варфоломєєв ("Лінкольн Сіті") – 550 тис.
- Тімур Тутєров ("Ексетер Сіті") – 350 тис.
- Крістіан Шевченко ("Вотфорд" U-21) – 100 тис.
Зазначимо, що син легендарного Андрія Шевченка – Крістіан отримав першу професійну оцінку своєї вартості. Він продовжує свій розвиток у структурі "Вотфорда".
