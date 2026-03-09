ua en ru
Ярмолюк очолив рейтинг українців у Англії: свіжі цінники від Transfermarkt

16:03 09.03.2026 Пн
2 хв
Півзахисник "Брентфорда" суттєво додав у ціні та обійшов Віталія Миколенка
aimg Андрій Костенко
Ярмолюк очолив рейтинг українців у Англії: свіжі цінники від Transfermarkt Єгор Ярмолюк (фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor)

Хавбек "Брентфорда" Єгор Ярмолюк офіційно став найціннішим українським футболістом у англійській Прем'єр-лізі. Після останнього перегляду ринкової вартості гравців, 22-річний півзахисник встановив персональний рекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Transfermarkt.

Читайте також: Грав із Мессі та дев'ять разів перемагав в УПЛ: зірковий футболіст збірної України завершив кар'єру

Стрімкий злет Ярмолюка

Єгор Ярмолюк продемонстрував неймовірний прогрес – його ринкова вартість зросла одразу на 5 мільйонів євро і тепер становить 30 мільйонів.

Стабільна ігрова практика в поточному сезоні стала ключовим фактором зростання. Ярмолюк провів за "Брентфорд" 33 матчі у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 1 гол та 2 результативні передачі.

Таким чином півзахисник випередив свого єдиного "конкурента"-українця в АПЛ – захисника "Евертона" Віталія Миколенка. Колишній найдорожчий вітчизняний гравець у Прем'єр-лізі зберіг свою попередню вартість. 26-річного футболіста оцінюють у 25 мільйонів євро.

Від Таловєрова до Шевченка

Загалом в системі англійського футболу зараз виступають 12 українців. Проте лише шість із них мають офіційну ринкову оцінку від аналітичного порталу.

Ринкова вартість українців в Англії за версією Transfermarkt:

  1. Єгор Ярмолюк ("Брентфорд") – 30 млн євро
  2. Віталій Миколенко ("Евертон") – 25 млн
  3. Максим Таловєров ("Сток Сіті") – 2 млн
  4. Іван Варфоломєєв ("Лінкольн Сіті") – 550 тис.
  5. Тімур Тутєров ("Ексетер Сіті") – 350 тис.
  6. Крістіан Шевченко ("Вотфорд" U-21) – 100 тис.

Зазначимо, що син легендарного Андрія Шевченка – Крістіан отримав першу професійну оцінку своєї вартості. Він продовжує свій розвиток у структурі "Вотфорда".

Раніше ми писали, що рукавички Трубіна стали експонатом музею "Бенфіки".

