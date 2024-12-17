Михайло Мудрик про позитивний допінг-тест: "Я не зробив нічого поганого"

Футболіст лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик, який здав позитивний тест на допінг , вперше прокоментував скандал щодо цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис спортсмена у його Instagram -акаунті.

Реакція Мудрика на його позитивний допінг-тест

"Я підтверджую, що отримав повідомлення про те, що зразок, який я надав Футбольній асоціації Англії, містив заборонену речовину. Це стало для мене повним шоком, оскільки я ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин", - написав Мудрик.

23-річний українець додав, що він "не порушував жодних правил", і зараз "тісно співпрацює зі своєю командою, щоб з'ясувати, як це могло статися"

"Я знаю, що не зробив нічого поганого, і не втрачаю надії, що незабаром повернуся на поле. Зараз я не можу сказати більше через конфіденційність процесу, але скажу, як тільки зможу", - підкреслив Михайло.

Михайло Мудрик (фото: instagram.com/mmudryk10)

Що кажуть у "Челсі"

У клубі українця підтвердили, що у сечі одного з найдорожчих футболістів Європи виявили заборонену речовину.

"Всі наші гравці, включно з Мудриком, регулярно проходять ці тестування. Михайло категорично підтвердив, що ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин. І Михайло, і клуб тепер працюватимуть з відповідними органами, щоб встановити, що призвело до несприятливого висновку допінг-тесту. Це весь коментар клубу", - йдеться у заяві на сайті лондонської команди.

Що знайшли у крові Мудрика

За повідомленнями британських ЗМІ, на мельдоній - заборонену метаболічну речовину, подібну до інсуліну. Вона дозволяє організму економно використовувати кисень, швидко відновлювати енергію, краще переносити фізичні навантаження і з 2016 року перебуває у списку заборонених Всесвітнім антидопінговим агентством.

У британській пресі наголошують на тому, що мельдоній "часто використовується спортсменами у Східній Європі".

Якщо повторний аналіз підтвердить наявність в організмі Мудрика забороненої речовини - йому загрожує чотирирічна дискваліфікація і відсторонення від усіх спортивних змагань.

Михайло Мудрик (фото: instagram.com/mmudryk10)

Додамо, що востаннє Михайло грав за "Челсі" 28 листопада у переможному для лондонців матчі Ліги конференцій проти "Гейнденхайма". Українець навіть відзначився одним із двох голів. Вже на матч 1 грудня проти "Астон Вілли" українець не потрапив навіть у заявку. Офіційною причиною було названо "хворобу".

Мудрик перейшов у "Челсі" з донецького "Шахтаря" у січні 2023 року. В минулому сезоні він зіграв за "аристократів" у 41 матчі і відзначився сімома голами. Цього сезону на рахунку Михайла три голи в 15 матчах. Всі вони були забиті в Лізі конференцій.

Цікаво, що у вересні 2004 року румунського форварда "Челсі" Адріана Муту було відсторонено від футболу на сім місяців після того, як він дав позитивний результат на кокаїн.

Тоді "аристократи" попрощалися з гравцем, розірвавши з ним трудову угоду через порушення умов контракту. Зрештою ФІФА зобов'язала Муту виплатити "Челсі" компенсацію в розмірі 12 мільйонів євро, а ще пізніше Спортивний арбітражний суд збільшив штраф до 17,17 мільйона євро.