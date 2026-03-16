"Челси" готовит неожиданный трансфер для Мудрика: он тренируется с командой седьмого дивизиона

Будущее Михаила Мудрика в лондонском "Челси" остается неопределенным из-за затяжного допингового дела. Руководство клуба сформировало позицию относительно дальнейшего сотрудничества с украинским вингером, который не выходил на поле в официальных матчах с ноября 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французское издание L'Equipe .

Поддержка с условием

По информации французских журналистов, боссы "Челси" пока выразили Мудрику безоговорочную поддержку. Несмотря на то, что над украинцем висит потенциальная 4-летняя дисквалификация, лондонцы не планируют разрывать контракт, который действует до 2031 года, пока дисциплинарные органы не вынесут окончательный вердикт.

Однако позиция "синих" может резко измениться. Если Футбольная ассоциация Англии (FA) признает вину игрока доказанной и применит длительное суровое наказание, "Челси" оставляет за собой право расторгнуть соглашение в одностороннем порядке.

Вариант для реанимации

Сейчас Михаил поддерживает форму по индивидуальной программе, тренируясь на базе скромного клуба "Аксбридж" из седьмого английского дивизиона.

Из-за длительного отсутствия игровой практики - последний раз Мудрик выходил на поле еще 28 ноября 2024 года - его возвращение в состав "аристократов" выглядит маловероятным.

Основным вариантом для реанимации карьеры украинца называют французский "Страсбур". Поскольку оба клуба имеют общих владельцев (консорциум BlueCo), переход в аренду в Лигу 1 после снятия дисквалификации считается наиболее логичным шагом.

Источники отмечают, что сам Михаил демонстрирует скромность и готов начать путь в менее амбициозном проекте, чтобы вернуть былую форму.

Допинг-дело Мудрика: что известно

Михаил Мудрик не выходил на поле более года. Его последний матч за "Челси" состоялся в ноябре 2024 года в Лиге конференций против немецкого "Хайденхайма" (2:0). В той игре украинец отметился забитым мячом.

В том же месяце он получил временное отстранение после положительного допинг-теста, сданного во время выступлений за сборную Украины.

Проба выявила наличие мельдония - вещества, которое запрещено антидопинговыми правилами. Сам футболист заявлял, что никогда сознательно не употреблял запрещенных препаратов и назвал ситуацию шоком для себя.

В июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии официально выдвинула Мудрику обвинения в нарушении антидопинговых правил.

Расследование продолжается, а максимальное наказание может достигать четырех лет дисквалификации.

Напомним, что "Челси" приобрел Мудрика у донецкого "Шахтера" в 2023 году за 70 млн евро (плюс бонусы).