"Буде нове ім'я". Ребров анонсував несподіваних дебютантів збірної України на плей-офф ЧС-2026

Понеділок 02 березня 2026 19:20
"Буде нове ім'я". Ребров анонсував несподіваних дебютантів збірної України на плей-офф ЧС-2026
Автор: Андрій Костенко

Головний тренер національної команди України Сергій Ребров анонсував можливу появу нових імен у складі "синьо-жовтих". Через серйозні кадрові втрати перед плей-оф відбору ЧС-2026 шанс на дебют можуть отримати одразу кілька молодих гравців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сергія Реброва в ефірі УПЛ ТБ.

Вимушене оновлення: хто випав з обойми

Підготовку до півфінального стикового матчу проти Швеції, що відбудеться 26 березня, ускладнили травми лідерів. Керівництво збірної підтвердило, що Олександр Зінченко та Артем Довбик пропустять збори через операції. Також через дискваліфікації поза грою опинилися Юхим Конопля та Руслан Маліновський.

За словами Реброва, такі обставини змушують тренерський штаб шукати альтернативи та розглядати гравців, які раніше не залучалися до основної команди.

Нові імена у списку Реброва

Найбільша інтрига зберігається навколо позиції правого захисника та лінії нападу. На місце дискваліфікованого Коноплі головний тренер розглядає зокрема кандидатуру 19-річного захисника київського "Динамо" Максима Коробова.

"Я бачив його на зборах, він дуже гарно виглядав на цій позиції. Якщо він виграє конкуренцію – він заслуговує на це місце", - наголосив Ребров.

Особливу увагу приділено пошуку заміни Артему Довбику. Серед футболістів, які мають шанси вперше одягнути футболку національної збірної, Ребров виділив Матвія Пономаренка з "Динамо" та новачка житомирського "Полісся" Ігоря Краснопіра.

Наставник зауважив, що також стежить за досвідченим Пилипом Будківським із луганської "Зорі".

"Ми дивимося за всіма нападниками, тому в усіх є шанс потрапити до збірної. Ми ж Блохіна, Шевченка вже не викличемо. В будь-якому разі це буде, напевно, нове ім'я", - заявив Ребров.

Україна у плей-офф ЧС-2026

Збірна України під час жеребкування потрапила у шлях В – разом з командами Польщі, Албанії та Швеції.

У півфіналі наша команда зустрінеться зі шведами. Цей матч заплановано на 26 березня 2026 року.

У разі виходу в фінал, "синьо-жовті" зустрінуться 31 березня з переможцем у парі Польща – Албанія. В обох поєдинках Україна буде виступати в статусі господаря. Місцем проведення матчів України стане іспанська Валенсія. Ігри проводитимуть на місцевій арені "Сьютат де Валенсія", яка здатна вмістити 26.3 тисяч глядачів.

