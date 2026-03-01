Степаненко повернувся в УПЛ після провалу в Туреччині: деталі трансферу легенди "Шахтаря"

Ковалівський "Колос" підсилився багаторічним капітаном донецького "Шахтаря" та одним із найтитулованіших гравців в історії українського футболу Тарасом Степаненком. 36-річний півзахисник повернувся в УПЛ після року виступів за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт "Колоса" .

Що відомо про трансфер

Екс-капітан збірної України підписав контракт із клубом із Київщини. Хоча офіційні деталі угоди та термін дії контракту не розголошуються, за попередніми даними, досвідчений хавбек допоможе команді до кінця поточного сезону.

Для "Колоса" це підписання стало одним із найгучніших в історії клубу. У ковалівській команді розраховують, що лідерські якості та величезний досвід Степаненка допоможуть колективу вийти на новий якісний рівень.

Невдалий рік у Туреччині

Степаненко протягом року перебував у складі турецького "Еюпспора", куди перейшов у січні 2025 року. Українець приєднався до нової команди, коли нею керував Арда Туран.

Після відходу фахівця у донецький "Шахтар", в турецькому клубі неодноразово відбувалися тренерські перестановки. "Еюпспор" увійшов у кризовий період і зараз у чемпіонаті Туреччини займає 15-те місце з 18-ти команд. Від зони вильоту з еліти його відділяють лише два пункти.

Сам Степаненко у складі турецької команди провів лише 18 матчів за рік, у яких результативними діями не відзначався. Зокрема у сезоні-2025/26 у доробку українського півзахисника дев'ять поєдинків, у яких він заробив три жовті картки. Легіонер не потрапив до заявки команди на другу частину поточного сезону.

Степаненко - найгучніше придбання команди з Київщини (фото: ФК "Колос")

Хто такий Тарас Степаненко

36-річний уродженець селища міського типу Велика Новосілка Донецької області. Вихованець футбольної школи запорізького "Торпедо". У еліті українського футболу дебютував у складі іншої запорізької команди – "Металурга" – 4 березня 2007 року в матчі проти київського "Динамо". Півзахиснику тоді було 17 років.

Весною 2010 року перейшов у "Шахтар". Відіграв за донецький клуб 439 матчів, у яких відзначився 29 голами та 25 передачами. З "гірниками" виграв 10 титулів чемпіона України, 8 разів перемагав у Кубку та 5 – у Суперкубку.

У складі збірної України провів 87 матчів, забив 4 голи. Брав участь у чемпіонатах Європи 2016, 2020 та 2024 років. У декількох матчах виводив національну команду на поле з капітанською пов'язкою.