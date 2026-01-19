ua en ru
Довбик ліг під ніж та показався на милицях: надовго поза грою

Понеділок 19 січня 2026 20:46
UA EN RU
Довбик ліг під ніж та показався на милицях: надовго поза грою Фото: Артем Довбик (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Нападник національної збірної України та італійської "Роми" Артем Довбик переніс хірургічне втручання після травми лівого стегна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram футболіста.

"Травми – частина гри"

28-річний форвард опублікував у соцмережі фото після операції, показавшись на милицях.

"Травми – це частина гри. Сфокусований на відновленні і поверненні на поле сильнішим. Дякую за підтримку – це багато для мене значить. Тиша. Робота. Повернення. Скоро побачимось", - написав Довбик.

Операцію провели у Фінляндії

Як повідомив спортивний лікар Дмитро Бабелюк, операцію українському форварду зробили у Фінляндії. Хірургічне втручання виконував Лассе Лампайнен – один із провідних світових фахівців з оперативного лікування сухожиль у професійних спортсменів.

За словами лікаря, ключовим завданням для Довбика наразі є якісне та неспішне відновлення.

Скільки триватиме відновлення

Традиційно реабілітація після розриву м'язово-сухожильного апарату стегна займає близько 4-5 місяців. Очікується, що до повноцінної ігрової форми Артем повернеться вже в наступному сезоні.

Через це форвард не зможе допомогти збірній України у матчах плей-офф відбору на чемпіонат світу-2026, які заплановані на березень.

Коли Довбик отримав травму

Українець зазнав ушкодження 6 січня у матчі Серії А проти "Лечче". Довбик вийшов на заміну в другому таймі, забив гол, але наприкінці зустрічі був змушений залишити поле через біль у нозі.

У сезоні-2025/26 Артем провів 17 матчів за "Рому" в усіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

