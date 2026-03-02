ua en ru
Пн, 02 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

"Будет новое имя". Ребров анонсировал неожиданных дебютантов сборной Украины на плей-офф ЧМ-2026

Понедельник 02 марта 2026 19:20
UA EN RU
"Будет новое имя". Ребров анонсировал неожиданных дебютантов сборной Украины на плей-офф ЧМ-2026 Сергей Ребров (фото: УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Главный тренер национальной команды Украины Сергей Ребров анонсировал возможное появление новых имен в составе "сине-желтых". Из-за серьезных кадровых потерь перед плей-офф отбора ЧМ-2026 шанс на дебют могут получить сразу несколько молодых игроков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сергея Реброва в эфире УПЛ ТВ.

Читайте также: Трубин стал самым дорогим вратарем мира вне топ-5 лиг: аналитики назвали стоимость украинца

Вынужденное обновление: кто выпал из обоймы

Подготовку к полуфинальному стыковому матчу против Швеции, который состоится 26 марта, осложнили травмы лидеров. Руководство сборной подтвердило, что Александр Зинченко и Артем Довбик пропустят сборы из-за операций. Также из-за дисквалификации вне игры оказались Ефим Конопля и Руслан Малиновский.

По словам Реброва, такие обстоятельства заставляют тренерский штаб искать альтернативы и рассматривать игроков, которые ранее не привлекались к основной команде.

Новые имена в списке Реброва

Наибольшая интрига сохраняется вокруг позиции правого защитника и линии нападения. На место дисквалифицированного Конопли главный тренер рассматривает в частности кандидатуру 19-летнего защитника киевского "Динамо" Максима Коробова.

"Я видел его на сборах, он очень хорошо выглядел на этой позиции. Если он выиграет конкуренцию - он заслуживает это место", - подчеркнул Ребров.

Особое внимание уделено поиску замены Артему Довбику. Среди футболистов, которые имеют шансы впервые надеть футболку национальной сборной, Ребров выделил Матвея Пономаренко из "Динамо" и новичка житомирского "Полесья" Игоря Краснопира.

Наставник отметил, что также следит за опытным Филиппом Будковским из луганской "Зари".

"Мы смотрим за всеми нападающими, поэтому у всех есть шанс попасть в сборную. Мы же Блохина, Шевченко уже не вызовем. В любом случае это будет, наверное, новое имя", - заявил Ребров.

Украина в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Украины во время жеребьевки попала в путь В - вместе с командами Польши, Албании и Швеции.

В полуфинале наша команда встретится со шведами. Этот матч запланирован на 26 марта 2026 года.

В случае выхода в финал, "сине-желтые" встретятся 31 марта с победителем в паре Польша - Албания. В обоих поединках Украина будет выступать в статусе хозяина. Местом проведения матчей Украины станет испанская Валенсия. Игры будут проводить на местной арене "Сьютат де Валенсия", которая способна вместить 26.3 тысяч зрителей.

Ранее мы рассказали о неожиданном возвращении в УПЛ легенды "Шахтера" Тараса Степаненко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Чемпионат мира Сергей Ребров
Новости
Отбили больше, чем РФ захватила: Сырский подвел итоги зимы на фронте
Отбили больше, чем РФ захватила: Сырский подвел итоги зимы на фронте
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой