Де Україна гратиме у плей-офф відбору ЧС-2026: УАФ ухвалила рішення

Четвер 11 грудня 2025 15:13
Де Україна гратиме у плей-офф відбору ЧС-2026: УАФ ухвалила рішення Фото: Збірна України (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

УАФ визначилася з ареною, де збірна України прийме суперників у потенційних двох матчах плей-офф відбору чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Битви у Валенсії

Номінально домашні матчі національна збірна проведе в іспанському місті Валенсія, на "Естадіо Сьютат де Валенсія". Відповідне рішення 11 грудня ухвалив Виконавчий комітет УАФ.

Зазначається, що було розглянуто кілька потенційних варіантів в різних країнах. Але обраний стадіон був оптимальним в інтересах національної збірної України. Після вердикту виконкому, адміністрації УАФ було доручено укласти угоду зі стадіоном та проінформувати УЄФА щодо затвердженого варіанту.

Арена "Естадіо Сьютат де Валенсія" (фото: Вікіпедія)

Що відомо про "Естадіо Сьютат де Валенсія"

Був відкритий у 1969 році. Може вмістити на трибунах 26 354 глядачі. Є домашньою ареною футбольного клубу "Леванте".

8 вересня 2014 року стадіон вперше прийняв матч збірної Іспанії. У кваліфікації до Євро-2016 господарі розгромно перемогли Північну Македонію (5:1).

У 2020 році арену було реконструйовано: встановили новий дах, відеотабло та систему підсвічування.

Україна у плей-офф ЧС-2026

Збірна України під час жеребкування потрапила у шлях В – разом з командами Польщі, Албанії та Швеції.

У півфіналі наша команда зустрінеться зі шведами. Цей матч заплановано на 26 березня 2026 року.

У разі виходу в фінал, "синьо-жовті" зустрінуться 31 березня з переможцем у парі Польща – Албанія. В обох поєдинках Україна буде виступати в статусі господаря.

Якщо збірна України вийде у фінальну частину ЧС-2026, там вона зіграє в групі F. Суперники - команди Нідерландів, Тунісу та Японії. Мундіаль пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.

Раніше стало відомо, на якому місці в оновленому рейтингу ФІФА завершує рік жіноча збірна України.

Також дізнайтеся, як Андрій Шевченко оцінив жеребкування ЧС-2026 та кого вважає головним суперником України.

