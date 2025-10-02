Без "Барселони", але з "Карабахом: хто лідирує в Лізі чемпіонів після двох турів

Шість команд мають стовідсотковий результат після двох турів Ліги чемпіонів. Серед них – три клуби, де грають українські легіонери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Другий тур ЛЧ приніс декілька несподіваних підсумків протистоянь та загалом видався достатньо результативним. Крім того, 7 з 18-ти матчів завершились розгромною перемогою однієї з команд.
Ліга чемпіонів-2025/26, результати 1-го туру
Вівторок, 30 вересня
Середа, 1 жовтня
Після двох матчів шість команд демонструють стовідсотковий результат. Серед них – ПСЖ Іллі Забарного, "Реал" Андрія Луніна та "Карабах" Олексія Кащука.
Натомість "Бенфіка" Анатолія Трубіна та Георгія Судакова поступилась в обох іграх.
Турнірна таблиця, топ-6
Гонку голеадорів очолив французький нападник "Реала" Кіліан Мбаппе. У 2-му турі він відзначився хет-триком проти "Кайрата", а загалом в його активі вже 5 голів.
У спину йому дихає англієць Гаррі Кейн з "Баварії" – 4. Ще три футболісти забили в двох матчах по 3 голи.
Найкращі бомбардири:
Забарний з ПСЖ зіграв повний поєдинок проти "Барселони", в кількох випадках врятував свою команду від голу та допоміг здобути перемогу – 2:1.
Трубін та Судаков вийшли у старті "Бенфіки" проти "Челсі". Трубін відіграв увесь час, Судакова – замінили на 77-й хвилині. Віце-чемпіон Португалії зазнав другої поразки в турнірі – 0:1.
Кащук з "Карабаха" в матчі з "Копенгагеном" вийшов у старті та провів на полі 70 хвилин. "Карабах" переміг – 2:1.
Лунін з "Реала" був у заявці на гру проти "Кайрата" (5:0), проте весь матч провів на лаві для запасних.
Роман Яремчук з "Олімпіакоса" пропустив матч з "Арсеналом" (0:2) через травму.
Матчі 3-го туру Ліги чемпіонів відбудуться 21-22 жовтня.
"Бенфіка" Трубіна та Судакова зіграє на виїзді проти англійського "Ньюкасла". ПСЖ Забарного – завітає до німецького Леверкузена на матч з "Байєром".
"Карабах" Кащука в іспанському Більбао протистоятиме "Атлетіку", а "Олімпіакос" Яремчука, також у гостях – "Барселоні". "Реал" Луніна вдома зіграє з італійським "Ювентусом".
