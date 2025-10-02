Без "Барселоны", но с "Карабахом: кто лидирует в Лиге чемпионов после двух туров

Шесть команд имеют стопроцентный результат после двух туров Лиги чемпионов. Среди них - три клуба, где играют украинские легионеры.
Второй тур ЛЧ принес несколько неожиданных итогов противостояний и в целом выдался достаточно результативным. Кроме того, 7 из 18-ти матчей завершились разгромной победой одной из команд.
Лига чемпионов-2025/26, результаты 1-го тура
Вторник, 30 сентября
Среда, 1 октября
После двух матчей шесть команд демонстрируют стопроцентный результат. Среди них - ПСЖ Ильи Забарного, "Реал" Андрея Лунина и "Карабах" Алексея Кащука.
Зато "Бенфика" Анатолия Трубина и Георгия Судакова уступила в обеих играх.
Турнирная таблица, топ-6
Гонку голеадоров возглавил французский нападающий "Реала" Килиан Мбаппе. Во 2-м туре он отметился хет-триком против "Кайрата", а всего в его активе уже 5 голов.
В спину ему дышит англичанин Гарри Кейн из "Баварии" - 4. Еще три футболиста забили в двух матчах по 3 гола.
Лучшие бомбардиры:
Забарный из ПСЖ сыграл полный поединок против "Барселоны", в нескольких случаях спас свою команду от гола и помог одержать победу - 2:1.
Трубин и Судаков вышли в старте "Бенфики" против "Челси". Трубин отыграл все время, Судакова - заменили на 77-й минуте. Вице-чемпион Португалии потерпел второе поражение в турнире - 0:1.
Кащук из "Карабаха" в матче с "Копенгагеном" вышел в старте и провел на поле 70 минут. "Карабах" победил - 2:1.
Лунин из "Реала" был в заявке на игру против "Кайрата" (5:0), однако весь матч провел на скамейке запасных.
Роман Яремчук из "Олимпиакоса" пропустил матч с "Арсеналом" (0:2) из-за травмы.
Матчи 3-го тура Лиги чемпионов состоятся 21-22 октября.
"Бенфика" Трубина и Судакова сыграет на выезде против английского "Ньюкасла". ПСЖ Забарного - посетит немецкий Леверкузен на матч с "Байером".
"Карабах" Кащука в испанском Бильбао будет противостоять "Атлетику", а "Олимпиакос" Яремчука, также в гостях - "Барселоне". "Реал" Лунина дома сыграет с итальянским "Ювентусом".
