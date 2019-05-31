ru
ua
News
Daily
Lite
Styler
Выборы 2019
Найти
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Найти
Итоги дня: 31 мая
Новости
»
Прочее
31.05.2019 - 18:26
Новина українською
Президент Украины Владимир Зеленский
утвердил новый состав
Совета по национальной безопасности и обороны (СНБО)
Подготовка встречи лидеров стран "нормандской четверки" пока не ведется. Для того чтобы встреча на высшем уровне состоялась,
необходимо, чтобы созрели соответствующие условия
, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Идея объявления в Украине
дефолта по внешним обязательствам опасна
, ведь ситуация в стране сейчас не требует такого шага, заявили в Еврокомиссии
Правительство Малайзии
требует убедительных доказательств
того, что Россия несет ответственность за катастрофу рейса MH17 Malaysia Airlines в 2014 году, который был сбит над Донбасом
Перед выборами в Раду партию "Европейская солидарность"
возглавил бывший президент Украины Петр Порошенко
Переговоры с Россией об окончании войны на Донбассе директор ООО "Квартал-95" Борис Шефир, который писал предвыборную программу и помогал составлять речи президенту Владимиру Зеленскому,
считает хорошей идеей
В Северной Корее казнили дипломатов
из-за провала второго саммита с участием лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в феврале 2019 года
Священник РПЦ в Украине (бывшая УПЦ Московского патриархата)
отказался причащать ребенка
воина АТО, потому что девочку окрестили в Православной церкви Украины
Погода в Украине на первых летних выходных будет очень нестабильная и местами
может спровоцировать у жителей страны ухудшение самочувствия
Отправить новость другу
Кому:*
Ваш комментарий
Отправить
Новости Украины
.
Выборы в Раду 2019
Выборы в Верховную раду: что нужно знать о парламентских выборах в Украине
Какие партии проходят в парламент: рейтинг
Когда состоятся досрочные парламентские выборы: дата
Кто пойдет на выборы в Раду: список партий
Результаты выборов по регионам Украины
News
Зеленский анонсировал новые решения по энергобезопасности
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с
Правилами пользования сайтом
, и соглашаетесь c
Политикой конфиденциальности
Пропустить
Соглашаюсь