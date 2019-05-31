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В КНДР казнили дипломатов из-за провала саммита с Трампом

Новости » Происшествия    31.05.2019 - 08:24
В КНДР казнили дипломатов из-за провала саммита с Трампом
Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (flickr.com/koreanet)

Из-за провала февральского саммита с США казнили четырех дипломатов

В Северной Корее казнили дипломатов из-за провала второго саммита с участием лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в феврале 2019 года. Об этом сообщает южнокорейская газета Chosun Ilbo.

Сообщается, что к смертной казни были приговорены спецпредставитель КНДР по делам США Ким Хек Чхоль и еще четыре высокопоставленных дипломата. Кроме того, главу отдела ЦК Трудовой партии Ким Ен Чхоля выслали на каторжные работы в лагерь для политзаключенных с целью "перевоспитания".

По данным Chosun Ilbo, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился расстрелять дипломатов на военном аэродроме Мирим на восточной окраине Пхеньяна. При этом всех их обвинили в якобы шпионаже в пользу США.

Напомним, второй по счету саммит с участием Трампа и Ким Чен Ына прошел во вьетнамском Ханое 27-28 февраля. Основная встреча была досрочно завершена, стороны не пришли к согласию и отменили запланированный ланч. Как отметил Дональд Трамп, несмотря на крепкие отношения между США и КНДР, "на саммите не было чего подписывать".

Позже в Северной Корее заявили, что Вашингтон потребовал дополнительные меры в рамках денуклеаризации Корейского полуострова. В чем конкретно заключалось требование, Пхеньян не уточнил. Известно, что поднимались вопросы остановки производства ядерных материалов в Йонбене и прекращение ядерных и ракетных испытаний.

 

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