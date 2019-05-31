Зеленский утвердил новый состав СНБО

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Зеленский подписал соответствующий указ

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета по национальной безопасности и обороны (СНБО). Соответствующий указ №340/2019 опубликован на сайте президента.

Своим указом Зеленский внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В частности, председателем СНБО является Зеленский. В новый состав СНБО входят - первый заместитель председателя Службы безопасности Украины - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Иван Баканов, глава АП Андрей Богдан, секретарь СНБО Александр Данилюк, министр финансов Оксана Маркарова, замглавы АП Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка, начальник Генштаба Руслан Хомчак.

Зеленский своим указом исключил из состава СНБО Игоря Райнина, Александра Турчинова, Виктора Муженко и Юрия Стеця.

Напомним, Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны. В команде Владимира Зеленского Данилюк отвечал за международную, финансовую, экономическую и банковскую деятельность.

Ранее сообщалось, что Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны

РБК-Украина писало, что 17 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов подал в отставку. Он подал в отставку в связи с прекращением полномочий президента Петра Порошенко.