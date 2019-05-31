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В Кремле назвали условия для встречи "нормандской четверки"

Новости » Политика    31.05.2019 - 12:48
В Кремле назвали условия для встречи "нормандской четверки"
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

По словам Пескова, для того чтобы встреча состоялась, необходимо, чтобы "созрели соответствующие условия"

Подготовка встречи лидеров стран "нормандской четверки" пока не ведется, для того чтобы встреча на высшем уровне состоялась, необходимо, чтобы созрели соответствующие условия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Он заявил, что после того, как президентом Украины стал Владимир Зеленский, снова "возобновилось обсуждение проблематики невыполненных минских договоренностей".

По его словам, есть необходимость продолжить обсуждения и в нормандском формате.

"Вместе с тем, для того, чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась, необходимо, чтобы созрели соответствующие условия, необходимо, чтобы было понимание относительно готовности украинской стороны идти на выполнение минских договоренностей, идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик - все это требует дальнейшего прояснения", - заявил он.

Песков отметил, что в Кремле известно о контактах  Зеленского с министрами иностранных дел Германии и Франции, эта тематика обсуждалась.

"Но каких-то конкретных прикидок (по саммиту, - ред.) пока нет", - констатировал пресс-секретарь российского президента.

Напомним, министр иностранных дел Германии Гайко Маас после встречи с президентом Украины Владимир Зеленский заявил, что стороны обсудили, как возобновить минский процесс.

В пресс-службе администрации президента Зеленского отметили, что участники встречи обменялись мнениями об условиях и дальнейших шагах для активизации переговорного процесса по Донбасса. Зеленский отметил, что его приоритет - возвращение всех украинских пленных.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов организовать встречу в нормандском формате относительно Донбасса, как только для этого сложатся все политические условия. Макрон отметил, что хочет организовать встречу лидеров Франции, Германии, России и Украины.

 

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