В Еврокомиссии предостерегли Украину от объявления дефолта

Иллюстративное фото (flickr.com european_parliament)

По словам представителя Еврокомиссии, ситуация в Украине не требует объявления дефолта

Идея объявления в Украине дефолта по внешним обязательствам опасна, ведь ситуация в стране сейчас не требует такого шага. Об этом заявила директор по международным экономическим отношениям и глобального управления Генерального директората Еврокомиссии по экономическим и финансовым делам Елена Флорес, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Она заявила, что в случае объявления дефолта ожидается ускоренное и искусственное снижение стоимости активов, падение уровня жизни, высокая инфляция и отсутствие доступа к внешним кредитным деньгам, а также отсутствие инвестиций, в условиях неопределенности, недостатка доверия и ненадежности.

По ее словам, ситуация искусственного дефолта будет выглядеть даже хуже, чем была бы при вынужденном прекращении обслуживания долговых обязательств, вызванного экономическими неурядицами. Также Флорес отдельно отметила, что даже необходимость платить обязательства по долгам в этом году не ставит Украину в критическую ситуацию, которая могла бы вызвать дефолт.

Напомним, украинский олигарх Игорь Коломойский предложил объявить в Украине дефолт, поскольку в дефолте нет ничего страшного.

Отметим, премьер-министр Владимир Гройсман в ответ на предложение олигарха Игоря Коломойского объявить дефолт заявил, что Украина должна сохранять репутацию ответственной страны.

Представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус заявил, что Украина не допустит дефолта и продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом.