Підсумки дня: 31 травня

Підготовка зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" поки не ведеться. Для того, щоб зустріч на найвищому рівні відбулася, потрібно, щоб дозріли відповідні умови, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков
Переговори з Росією про закінчення війни на Донбасі директор ТОВ "Квартал-95" Борис Шефір, який писав передвиборну програму і допомагав складати промови президенту Володимиру Зеленському, вважає хорошою ідеєю
У Північній Кореї стратили дипломатів через провал другого саміту за участю лідера КНДР Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа у лютому 2019 року
Священик РПЦ в Україні (колишня УПЦ Московського патріархату) відмовився причащати дитину воїна АТО, тому що дівчинку охрестили в Православній церкві України