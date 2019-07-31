ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Итоги дня: 31 июля

Новости » Прочее    31.07.2019 - 18:08

Итоги дня: 31 июля

Филарет подал иск в суд, Портнов фигурирует в деле о госизмене и другие новости

  • Патриарх Филарет подал в суд из-за ликвидации Киевского патриархата. Об этом он заявил на пресс-конференции
  • Главное управление Службу безопасности Украины в Крыму проводит расследование дела о госизмене, в рамках которой проверяет причастность экс-замглавы администрациии президента Януковича Андрея Портнова к подготовке документов, которые способствовали оккупации Крыма 
  • Российская Федерация выплатила Украине компенсацию в размере 2,3 млн евро за загрязнение нефтепровода "Дружба"
  • Генеральная прокуратура Украины вызывает на допрос уполномоченную Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову 
  • В обменных пунктах Украины сегодня, 31 июля 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим банковским днем снизился на 17 копеек - до 25,08 гривен за доллар, в покупке - на 20 копеек до 24,77 гривен за доллар 
  • Сотрудники Госпогранслужбы со стрельбой задержали в Закарпатской области злоумышленников, которые пытались переместить в Венгрию контрабандную партию сигарет (видео)
  • Глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян подсчитал приблизительную стоимость обучения новоизбранных народных депутатов 9 созыва от партии "Слуга народа", недельный тренинг для которых уже стартовал в Трускавце в пятизвездночном отеле (фото)
  • Погода в Украине с 1 августа изменится с теплой на прохладную, ожидается очередное похолодание
Новости Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь