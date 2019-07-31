Итоги дня: 31 июля
Филарет подал иск в суд, Портнов фигурирует в деле о госизмене и другие новости
- Патриарх Филарет подал в суд из-за ликвидации Киевского патриархата. Об этом он заявил на пресс-конференции
- Главное управление Службу безопасности Украины в Крыму проводит расследование дела о госизмене, в рамках которой проверяет причастность экс-замглавы администрациии президента Януковича Андрея Портнова к подготовке документов, которые способствовали оккупации Крыма
- Российская Федерация выплатила Украине компенсацию в размере 2,3 млн евро за загрязнение нефтепровода "Дружба"
- Генеральная прокуратура Украины вызывает на допрос уполномоченную Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову
- В обменных пунктах Украины сегодня, 31 июля 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим банковским днем снизился на 17 копеек - до 25,08 гривен за доллар, в покупке - на 20 копеек до 24,77 гривен за доллар
- Сотрудники Госпогранслужбы со стрельбой задержали в Закарпатской области злоумышленников, которые пытались переместить в Венгрию контрабандную партию сигарет (видео)
- Глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян подсчитал приблизительную стоимость обучения новоизбранных народных депутатов 9 созыва от партии "Слуга народа", недельный тренинг для которых уже стартовал в Трускавце в пятизвездночном отеле (фото)
- Погода в Украине с 1 августа изменится с теплой на прохладную, ожидается очередное похолодание