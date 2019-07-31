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Филарет подал в суд из-за ликвидации Киевского патриархата

Новости » Общество    31.07.2019 - 17:08
Филарет подал в суд из-за ликвидации Киевского патриархата
Фото: патриарх Филарет (Виталий Носач/РБК-Украина)

Филарет подал иск к Министерству культуры

Патриарх Филарет подал в суд из-за ликвидации Киевского патриархата. Об этом он сказал на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, иск подан к Министерству культуры, которое сняло с регистрации Украинскую православную церковь Киевского патриархата.

"Мы подали в суд на Министерство культуры, которое незаконно сняло с регистрации Киевскую патриархию УПЦ КП. Суда пока не было, но иск мы подали. Я хочу подчеркнуть, что без согласия руководителя Киевской патриархии Министерство юстиции и Министерство культуры не имеют права снимать с регистрации", - отметил Филарет.

Патриарх отметил, что Минюст и Минкульт не имели права снимать УПЦ КП с государственной регистрации.

"Что теперь делает митрополит Епифаний. Он провел 27 июля священный Синод, на котором принято решение о создании комиссии для ликвидации не только киевской патриархии, но и о передаче всего имущества Киевской метрополии. Без нашего ведома и нашего разрешения. Что нас особенно беспокоит, Министерство юстиции и Министерство культуры также приняли решение о снятии с регистрации Киевской патриархии. Этого права они не имеют, ведь я не обращался к ним по поводу ликвидации Киевской патриархии. А без обращения патриарха или руководителя той или иной епархии министерства не имеют права ни регистрировать, ни снимать с регистрации", - заявил он.

Напомним, ранее в среду Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Как писало РБК-Украина ранее, Киевская патриархия УПЦ КП просит Окружной административный суд Киева запретить Киевраде и КГГА передавать здания Михайловского златоверхого монастыря и Церкви Успения Богородицы Пирогощи.

Подчеркнем, 24 июня Священный синод Православной церкви Украины принял решение лишить почетного патриарха ПЦУ Филарета прав на киевские епархии и монастыри. В частности, Синод отменил решение от 5 февраля 2019 года, которое подтверждало права Филарета руководить Киевской епархией.

Минкульт подтвердил ликвидацию УПЦ Киевского патриархата УПЦ КП просит суд отменить ликвидацию патриархата
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