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Денисова получила вызов на допрос от ГПУ, - адвокат

Новости » Политика    31.07.2019 - 17:38
Денисова получила вызов на допрос от ГПУ, - адвокат
Фото: Людмила Денисова (Виталий Носач/РБК-Украина)

Омбудсмену во вторник отправили повестку

Генеральная прокуратура Украины вызывает на допрос уполномоченную Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову. Об этом заявил адвокат омбудсмена Андрей Тарасов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Денисова получила повестку 30 июля.

"Мы уже получили соответствующую повестку от Генеральной прокуратуры вчера (30 июля, - ред.), готовимся идти на допрос", - сообщил Тарасов.

При этом адвокат отказался ответить на вопрос о дате допроса, поскольку "это тайна следствия".

Отметим, в настоящее время на сайте ГПУ повестки о вызове уполномоченной Рады на допрос нет.

Напомним, в сентябре 2018 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило нарушения в декларациях уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой. Так, в декларациях Денисовой за 2015-2017 годы обнаружена недостоверная информация.

Как писало РБК-Украина, НАПК впоследствии направило в правоохранительные органы выводы в отношении 9-ти должностных лиц по выявлению в е-декларациях признаков уголовных правонарушений, связанных с коррупцией. Среди этих чиновников была и Денисова.

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