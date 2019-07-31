ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Закарпатье пограничники со стрельбой задержали контрабандистов

Новости » Происшествия    31.07.2019 - 11:00
На Закарпатье пограничники со стрельбой задержали контрабандистов
Фото: задержание контрабанды (dpsu.gov.ua)

Злоумышленники пытались доставить в Венгрию более 50 тысяч пачек табачных изделий

Сотрудники Госпогранслужбы со стрельбой задержали в Закарпатской области злоумышленников, которые пытались переместить в Венгрию контрабандную партию сигарет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как сообщается, во время патрулирования правоохранители заметили вблизи границы микроавтобус и внедорожник. Оба транспортные средства марки "Митсубиси". Возле автомобилей находилось большое количество свертков в черном полиэтилене.

"Выявлены 104 ящика табачных изделий, которые контрабандисты планировали переправить в соседнюю Венгрию, пограничники передали сотрудникам Государственной фискальной службы Украины", - говорится в сообщении.

Водители автомобилей попытались скрыться от пограничников, поэтому пограничники произвели несколько выстрелов по колесам автомобилей. Водитель внедорожника продолжил движение и, несмотря на повреждении колеса, ему удалось сбежать.

Сейчас правоохранители устанавливают его место нахождения. Другое авто и водителя пограничники задержали. На мужчину составлен протокол об административных правонарушениях по ст. 185-10 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы) и ст. 204-1 (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

 
Фото: изъятая контрабанда (dpsu.gov.ua)

Напомним, 17 июля сотрудники Госпогранслужбы возле поселка Высоцк Волынской области со стрельбой задержали злоумышленников, которые пытались переместить в Польшу контрабандную партию сигарет. Правонарушители при помощи резиновой лодки пытались переместить по реке Западный Буг в Польшу более 5 тысяч пачек сигарет.

Как сообщало РБК-Украина, 9 июля Генпрокуратура совместно с СБУ и европейскими коллегами из Польши и Великобритании разоблачила масштабную контрабанданду сигарет в Европейский союз. Фабрика, на которой изготовляли контрафакт, находилась в Киевской области.

На Закарпатье таможенники обнаружили партию контрабандных сигарет ЛТФ В Волынской области пограничники со стрельбой задержали контрабандистов
Новости Украины контрабанда
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь