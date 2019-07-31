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Температура воздуха в Украине в августе продолжит снижаться

Новости » Общество    31.07.2019 - 12:32
Температура воздуха в Украине в августе продолжит снижаться
Иллюстративне фото (РБК-Украина)

В частности, завтра в Киеве ожидается до +22 градусов

Погода в Украине с 1 августа изменится с теплой на прохладную, ожидается очередное похолодание. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Натальи Диденко в Facebook.

По информации Диденко, начало августа ожидается с дальнейшим снижением температуры воздуха.

"В четверг в течение дня в Украине ожидается +22+26 градусов, в Черниговской, Харковской и Сумской областях +17+22 градуса, лишь на Юге и на Закарпатье - теплее, +25+29 градусов", - говорится в сообщении.

Отметим, что дождей 1-го августа почти не будет, немного в Карпатах и вокруг и также увеличится облачность с влажностью на севере Украины.

В Киеве август начнется со свежей погоды, а именно завтра в столице ожидается +20+22 градуса, могут набегать тучки, небольшой дождь будет чередоваться с солнцем.

По прогнозам, сегодняшний порывистый ветер завтра утихнет, в дальнейшем незначительное потепление, до +25 градусов, будет чередоваться с небольшими похолоданиями до +22 градусов.

Температура воздуха в Украине в августе продолжит снижаться

Напомним, в Украине с 31 июля по 2 августа ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. В южных, восточных, большинстве центральных районов и Ивано-Франковской областей чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Как сообщало РБК-Украина, по прогнозу синоптиков сегодня в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха днем достигнет +23+27, ночью ожидается +14+16.

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