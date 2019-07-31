РФ выплатила Украине часть компенсации за загрязнение нефтепровода "Дружба"

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Украина получила 2,3 млн евро компенсации от России

Российская Федерация выплатила Украине компенсацию в размере 2,3 млн евро за загрязнение нефтепровода "Дружба". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укртранснафта" в Facebook.

Как сообщается, "Укртранснафта" получила от российской "Транснефти" часть компенсации в размере более 2,3 млн евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений на украинский участок нефтепровода "Дружба". В частности, данная сумма позволила покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле текущего года.

"Размер компенсации определяется в рамках дополнительного соглашения к действующему договору на транзит и зависит от периода резервирования ОАО "Транснефть" мощностей украинской нефтетранспортной системы, в которую попала нефть с повышенным содержанием хлорорганики", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 30 апреля в Будапеште состоялась расширенная встреча операторов нефтепровода "Дружба" и европейских получателей нефти с участием делегации ПАО "Укртранснафта", где обсудили возобновление поставки нефти из РФ в Беларусь и Украину по газопроводу "Дружба". Во время встречи операторы трубопровода "Дружба" согласовали порядок возобновления транзита нефти.

Кроме того, вечером 25 апреля АО "Укртранснафта" вынужденно прекратило транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба") в связи с отказом приема некачественной российской нефти на приемо-сдавальном участке"Будковце" (Словакия).