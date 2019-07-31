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Курс доллара в обменниках начал падать ниже 25 гривен

Новости » Финансы    31.07.2019 - 11:47
Курс доллара в обменниках начал падать ниже 25 гривен
Фото: курс доллара в обменниках упал ниже 25 гривен (РБК-Украина)

Курс доллара несколько обменников уже выставили ниже 25 гривен

В обменных пунктах Украины сегодня, 31 июля 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим банковским днем снизился на 17 копеек - до 25,08 гривен за доллар, в покупке - на 20 копеек до 24,77 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек - до 28,06 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 24,55 - 24,95 (24,80 - 25,20 - 30 июля), продажи 24,90 - 25,55 (25,10 - 25,65 - 30 июля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 24,77 (24,97 - 30 июля), продажи - 25,08 (25,25 - 30 июля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 26,78 - 27,85 (27,29 - 28,05 - 30 июля), продажи 27,83 - 28,70 (27,95 - 28,90 - 30 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,56 (27,73 - 30 июля), продажи - 28,06 (28,22 - 30 июля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 3,90 (2,50 - 3,95 - 30 июля), продажи 3,89 - 5,00 (3,91 - 5,00 - 30 июля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,543 (3,649 - 30 июля), продажи 4,006 (4,031 -30 июля) грн за 10 рублей.

Отметим, на открытии межбанка 31 июля курс доллара в продаже продолжил падать и достиг 24,97 гривен. Тенденцию к снижению также сохраняет и евро, который на межбанковском рынке утром продавался за 27,85 гривен.

 

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