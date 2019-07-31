ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Підсумки дня: 31 липня

Новини » Інше    31.07.2019 - 18:08

Підсумки дня: 31 липня

Філарет подав позов до суду, Портнов фігурує в справі про держзраду та інші новини

  • Патріарх Філарет подав позов до суду через ліквідацію Київського патріархату. Про це він заявив на прес-конференції 
  • Головне управління Служби безпеки України в Криму проводить розслідування справи про держзраду, в рамках якої перевіряє причетність екс-заступник глави адміністрації президента Андрія Портнова до підготовки документів, які сприяли окупації Криму 
  • Російська Федерація виплатила Україні компенсацію в розмірі 2,3 млн євро за забруднення нафтопроводу "Дружба" 
  • Генеральна прокуратура України викликає на допит уповноважену Верховної ради з прав людини Людмилу Денісову 
  • В обмінних пунктах України сьогодні, 31 липня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім банківським днем знизився на 17 копійок - до 25,08 гривень за долар, купівлі - на 20 копійок до 24,77 гривень за долар
  • Співробітники Держприкордонслужби  зі стріляниною затримали у Закарпатській області зловмисників, які намагалися перемістити в Угорщину контрабандну партію сигарет (відео) 
  • Голова Мінінфраструктури України Володимир Омелян підрахував приблизну вартість навчання новообраних народних депутатів 9 скликання від партії "Слуга народу", тижневий тренінг для яких вже стартував у Трускавці у п'ятизірковому готелі
  • Погода в Україні з 1 серпня зміниться із теплої на прохолодну, очікується чергове похолодання 
Новини України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся