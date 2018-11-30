Итоги дня: 30 ноября

Украина закрыла въезд для мужчин из России в возрасте 16-60 лет

Фото: Петр Цигикал (mvs.gov.ua)

В связи с военным положением Украина закрыла въезд для мужчин с гражданством Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом на совещании у президента заявил глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал.

По его словам, усиленные меры контроля осуществляется, прежде всего, в отношении российских граждан.

"В пунктах пропуска осуществляется усиленные меры контроля. Прежде всего, в отношении граждан Российской Федерации. Не пропускаются граждане РФ в возрасте от 16 до 60 лет мужского пола", - заявил Цигикал.

СБУ провела обыски у настоятеля Киево-Печерской лавры

Фото: митрополит Павел (wikipedia.org)

Служба безопасности Украины провела обыски у настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Обыски прошли по месту проживания настоятеля, по делу о разжигании межконфессиональной вражды.

В то же время наместник лавры отрицает проживание в доме, который обыскала СБУ.

Печерский суд Киева избрал Петрову домашний арест

Фото: Владимир Петров (РБК-Украина, Сергей Гришин)

Печерский районный суд Киева постановил применить к политтехнологу Владимиру Петрову круглосуточный домашний арест. Об этом в зале суда заявил судья Олег Белоцерковец.

Подозреваемый в деле о заведомо ложном сообщении политтехнолог фигурирует в скандале со студенткой Натальей Бурейко и замглавы департамента защиты экономики Нацполиции Александром Варченко.

"Укрзализныця" запустила экспресс в аэропорт "Борисполь"

Фото: запуск скоростного экспресса (facebook.com.Ukrzaliznytsia)

"Укрзализныця" сегодня, 30 ноября, запустила первый рейс скоростного экспресса сообщением Киев - Международный аэропорт "Борисполь". Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время торжественного запуска экспресса. По словам Порошенко, условно его можно назвать "нашим экспрессом в Европейский союз".

Билеты на этот поезд можно будет приобрести в четырех киосках самообслуживания.

Житель Сумской области сообщил о "нападении РФ" (видео)

Коллаж РБК-Украина

Житель Сумской области, перенервничал после просмотра телевизора, позвонил в полицию и сообщил о том, что готовится нападение на государственную границу. "Сегодня будет совершен прорыв государственной границы. Из Брянской области. Группа спецотряда будет идти, российские войска", - сказал мужчина оператору во время телефонного звонка.

Через несколько часов полицейские смогли разыскать мужчину. Выяснилось, что после просмотра телеканала "Рада" по телевизору, он так разнервничался, что решил выпить немного алкоголя. Но с горячительными напитками он переборщил и напился до беспамятства. Что было дальше, мужчина почти не помнит. Однако он подтвердил, что голос, который записали во время звонка – его.

Мужчина пытался оправдываться, что мол, во всем виноват алкоголь. "Ну пьяный был! Шо тут такого?" – заявил он в полиции.

Затопило базы отдыха: в Кирилловке бушует сильный шторм (фото)

Коллаж РБК-Украина

30 ноября в курортном поселке Кирилловка Запорожской области разыгрался сильный шторм. Как сообщают синоптики, порывы восточного ветра достигают 26 м/с, поднимая в акватории полутораметровые волны. Базы на первой линии моря уже затоплены, вода продолжает наступать.

Как видно на снимках из веб-камер, установленных в Кирилловке, море действительно разбушевалось не на шутку.