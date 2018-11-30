СБУ проводит обыски у настоятеля Киево-Печерской лавры

Фото: митрополит Павел (wikipedia.org)

Обыски проходят по делу о разжигании межконфессиональной вражды

Служба безопасности Украины проводит обыски у настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сообщается, что обыски по месту проживания настоятеля Киево-Печерской лавры проводятся по делу о разжигании межконфессиональной вражды.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины, правоохранители проводят обыски по месту жительства и размещения имущественного комплекса, который принадлежит митрополиту Павлу (Лебедю)", - добавили в СБУ.

В то же время руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов на брифинге в пятницу отметил, что о результатах обысков сообщат позже. По его словам, митрополиту инкриминируют разжигание ненависти на религиозной почве. Павлу (Лебедю) может грозить исправительные работы на срок до 2 лет или лишение свободы на срок до 5 лет.

Отметим, вчера на брифинге в Киеве настоятель Киево-Печерской лавры заявлял, что в отношении него открыли несколько уголовных дел.

Ранее РБК-Украина сообщало, что УПЦ Московского патриархата продолжит пользоваться комплексом Почаевской лавры, несмотря на решение об отмене регистрации прав на пользование.

На этой неделе Кабинет министров вернул Почаевскую лавру в состав Кременецко-Почаевского заповедника.