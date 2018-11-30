"Укрзализныця" запустила экспресс в аэропорт "Борисполь"

Фото: запуск скоростного экспресса (facebook.com.Ukrzaliznytsia)

Билеты на этот поезд можно будет приобрести в четырех киосках самообслуживания

"Укрзализныця" сегодня, 30 ноября, запустила первый рейс скоростного экспресса сообщением Киев - Международный аэропорт "Борисполь". Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время торжественного запуска скоростного экспресса, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Порошенко, условно его можно назвать "нашим экспрессом в Европейский союз".

"Потому что "Борисполь" - главные воздушные ворота в страны Евросоюза", - отметил Порошенко.

как Только мы запустили экспресс до аэропорта Борисполь. Условно его можно назвать нашим экспрессом к Европейскому Союзу, потому что Борисполь - главные воздушные ворота в страны Евросоюза. Опубликовано Петром Порошенко П'ятниця, 30 ноябрь 2018 г.

Фото: запуск скоростного экспресса (twitter.com/minfrastucture)

Ранее РБК-Украина анонсировало запуск скоростного экспресса.

Общая стоимость проекта - 480 млн гривен. Для его реализации пришлось, в частности, достроить около 4 км пути, построить железнодорожную эстакаду длиной 272 м над трассой M03 Киев-Харьков. Также построили две пассажирские платформы с павильонами вблизи аэропорта и крытый пешеходный переход от платформ до терминала D аэропорта.

Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться исключительно с 14 колее Центрального железнодорожного вокзала Киева. Перед запуском экспресса платформу пришлось реконструировать.

Билеты на этот поезд можно будет приобрести в четырех киосках самообслуживания, которые будут размещены на конкорсе над 14-ой колеей. За наличные билеты можно приобрести в специально организованных кассах на Центральном и Южном вокзалах.

Фото: стоимость билетов на скоростной экспресс- 80 грн (facebook.com/sasko.laps)

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что железнодорожный экспресс в аэропорт "Борисполь" начнет курсировать до декабря.