ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Прокуратура попросит избрать Петрову арест с альтернативой 48 млн гривен залога

Новости » Политика    30.11.2018 - 13:40
Прокуратура попросит избрать Петрову арест с альтернативой 48 млн гривен залога
Фото: Владимир Петров (facebook.com/Владимир Петров)

Адвокат Петрова сообщил, что такая информация указана в ходатайстве прокурора

Прокуроры будут просить выбрать политтехнологу Владимиру Петрову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 48 млн гривен. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил адвокат Петрова Юрий Иващенко.

Прокуратура попросит избрать Петрову арест с альтернативой 48 млн гривен залога

Фото: Владимир Петров в зале суда (РБК-Украина, Сергей Гришин)

Адвокат сообщил, что такая информация указана в ходатайстве прокурора.

"В ходатайстве прокурора говорится, что Петрову просят избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 48 млн гривен", - сказал адвокат.

Кроме того, в ходе судебного заседания еще один задержанный по делу блогер Александр Барабошко зачитал из материалов дела, что обвинение будет просить для него арест с альтернативой залога в 6,5 млн гривен.

 

Ще до розгляду не дійшли. Але, Александр Барабошко зачитав з матеріалів справи - обвинувачення проситиме арешт, або заставу 6,5 млн грн.

Опубліковано Sergiy Grishyn П'ятниця, 30 листопад 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что подозреваемый в деле о заведомо ложном сообщении о преступлении политтехнолог Владимир Петров находится в ИВС. Также обыски проходили и в квартире блогера Александра Барабошко. В комментарии РБК-Украина он сообщил, что правоохранители изъяли телефон и другую технику.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале ноября Наталья Бурейко обвинила замглавы департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко в домогательствах, после которых последовали сообщения с угрозами расправы. Девушка подала в прокуратуру заявление об угрозах и преследованиях со стороны чиновника.  Однако позже она заявила о том, что стала жертвой циничной провокации и попросила прощения у семьи Варченко.

Подчеркнем, сотрудники Главной военной прокуратуры задержали Владимира Петрова в деле о заведомо ложном сообщении о преступлении, а также нарушении тайны переписки правоохранителя.

Политтехнолог Петров находится в изоляторе временного содержания Дело Барны: автомайдановцам грозит до 7 лет лишения свободы
Новости Украины арестизоляторСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь