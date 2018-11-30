Прокуратура попросит избрать Петрову арест с альтернативой 48 млн гривен залога

Фото: Владимир Петров (facebook.com/Владимир Петров)

Адвокат Петрова сообщил, что такая информация указана в ходатайстве прокурора

Прокуроры будут просить выбрать политтехнологу Владимиру Петрову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 48 млн гривен. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил адвокат Петрова Юрий Иващенко.

Фото: Владимир Петров в зале суда (РБК-Украина, Сергей Гришин)

Адвокат сообщил, что такая информация указана в ходатайстве прокурора.

"В ходатайстве прокурора говорится, что Петрову просят избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 48 млн гривен", - сказал адвокат.

Кроме того, в ходе судебного заседания еще один задержанный по делу блогер Александр Барабошко зачитал из материалов дела, что обвинение будет просить для него арест с альтернативой залога в 6,5 млн гривен.

Ще до розгляду не дійшли. Але, Александр Барабошко зачитав з матеріалів справи - обвинувачення проситиме арешт, або заставу 6,5 млн грн. Опубліковано Sergiy Grishyn П'ятниця, 30 листопад 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что подозреваемый в деле о заведомо ложном сообщении о преступлении политтехнолог Владимир Петров находится в ИВС. Также обыски проходили и в квартире блогера Александра Барабошко. В комментарии РБК-Украина он сообщил, что правоохранители изъяли телефон и другую технику.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале ноября Наталья Бурейко обвинила замглавы департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко в домогательствах, после которых последовали сообщения с угрозами расправы. Девушка подала в прокуратуру заявление об угрозах и преследованиях со стороны чиновника. Однако позже она заявила о том, что стала жертвой циничной провокации и попросила прощения у семьи Варченко.

Подчеркнем, сотрудники Главной военной прокуратуры задержали Владимира Петрова в деле о заведомо ложном сообщении о преступлении, а также нарушении тайны переписки правоохранителя.