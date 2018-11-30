Наместник Киево-Печерской лавры отрицает проживание в доме, который обыскала СБУ

Фото: митрополит Павел (РБК-Украина)

Митрополит Павел заявил, что не появлялся в этом доме с 2013 года

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел не проживает в доме, который сегодня обыскала Служба безопасности Украины. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, митрополит подтвердил, что обыски проходили в доме, который принадлежит ему.

"Но с 2013 года я там ни разу не был. Когда мне сделали тяжелую операцию, этот дом был разграблен, было вынесено 5 икон. Я обращался к прокурору, чтобы вернуть иконы. Сегодня увидели, что там человеческой ноги не бывает. Правда, кто-то подложил брошюру 2017 года, но я там был только в 2013 году", - заявил Павел.

Отметим, сегодня утром СБУ проводила обыски у митрополита Павла по делу о разжигании межконфессиональной вражды.

Напомним, ранее УПЦ Московского патриархата заявила, что продолжит пользоваться комплексом Почаевской лавры, несмотря на решение об отмене регистрации прав на пользование.

На этой неделе правительство вернуло Почаевскую лавру в состав Кременецко-Почаевского заповедника, отменив постановление от 2013 года.