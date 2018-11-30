Підсумки дня: 30 листопада

Україна закрила в'їзд для чоловіків з Росії у віці 16-60 років

Фото: Петро Цигикал (mvs.gov.ua)

У зв'язку з воєнним станом Україна закрила в'їзд для чоловіків з громадянством Російської Федерації у віці від 16 до 60 років. Про це на нараді у президента заявив голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал.

За його словами, посилено заходи контролю здійснюється, насамперед, щодо російських громадян.

"У пунктах пропуску здійснюється посилені заходи контролю. Насамперед, відносно громадян Російської Федерації. Не пропускаються громадяни РФ у віці від 16 до 60 років чоловічої статі", - заявив Цигикал.

СБУ провела обшуки у настоятеля Києво-Печерської лаври

Фото: митрополит Павло (wikipedia.org)

Служба безпеки України провела обшуки у настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла. Обшуки пройшли за місцем проживання настоятеля, у справі про розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

В той же час намісник лаври заперечує проживання в будинку, який обшукала СБУ.

Печерський суд Києва обрав Петрову домашній арешт

Фото: Володимир Петров (РБК-Україна, Сергій Грішин)

Печерський районний суд Києва ухвалив застосувати до політтехнолога Володимира Петрова цілодобовий домашній арешт. Про це у залі суду заявив суддя Олег Белоцерківець.

Підозрюваний у справі про завідомо неправдиве повідомлення політолог фігурує в скандалі з студенткою Наталією Бурейко та заступника голови департаменту захисту економіки Нацполіції Олександром Варченком.

"Укрзалізниця" запустила експрес до аеропорту "Бориспіль"

Фото: запуск швидкісного експресу (facebook.com.Ukrzaliznytsia)

"Укрзалізниця" сьогодні, 30 листопада, запустила перший рейс швидкісного експресу сполученням Київ - Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Про це заявив президент України Петро Порошенко під час урочистого запуску експресу. За словами Порошенка, умовно його можна назвати "нашим експресом до Європейського союзу".

Квитки на цей поїзд можна буде придбати в чотирьох кіосках самообслуговування.

Мешканець Сумської області повідомив про "напад РФ" (відео)

Колаж РБК-Україна

Житель Сумської області, перенервував після перегляду телевізора, подзвонив в поліцію і повідомив про те, що готується напад на державний кордон. "Сьогодні буде здійснений прорив державного кордону. З Брянської області. Група спецзагону буде йти, російські війська", - сказав чоловік оператору під час телефонного дзвінка.

Заз кілька годин поліцейські змогли розшукати чоловіка. З'ясувалося, що після перегляду телеканалу "Рада" по телевізору, він так рознервувався, що вирішив випити трохи алкоголю. Але з міцними напоями він переборщив і напився до нестями. Що було далі, чоловік майже не пам'ятає. Однак він підтвердив, що голос, який записали під час дзвінка – його.

Чоловік намагався виправдовуватися, що, мовляв, у всьому винен алкоголь. "Ну п'яний був! Шо тут такого?" – заявив він в поліції.

Затопило бази відпочинку: в Кирилівці вирує сильний шторм (фото)

Колаж РБК-Україна

30 листопада в курортному селищі Кирилівка Запорізької області розігрався сильний шторм. Як повідомляють синоптики, пориви східного вітру досягають 26 м/с, піднімаючи в акваторії півтораметрові хвилі. Бази на першій лінії моря вже затоплені, вода продовжує наступати.

Як видно на знімках з веб-камер, встановлених в Кирилівці, море дійсно розбурхалося не на жарт.