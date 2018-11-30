Украина закрыла въезд для мужчин из России в возрасте 16-60 лет

Фото: Петр Цигикал (mvs.gov.ua)

В пограничных пунктах пропуска действуют усиленные меры контроля

В связи с военным положением Украина закрыла въезд для мужчин с гражданством Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом на совещании у президента заявил глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, усиленные меры контроля осуществляется, прежде всего, в отношении российских граждан.

"В пунктах пропуска осуществляется усиленные меры контроля. Прежде всего, в отношении граждан Российской Федерации. Не пропускаются граждане РФ в возрасте от 16 до 60 лет мужского пола", - заявил Цигикал.

В свою очередь президент Петр Порошенко отметил, что эти меры должны помешать России формировать отряды частных армий на украинской территории.

"Еще раз: мужской пол с 16 до 60 лет, применяются ограничения, кроме гуманитарных случаев, будут четко выписаны в инструкции", - подчеркнул он.

Україна ввела обмеження щодо в'їзду громадян РФ чоловічої статі віком від 16 до 60, щоб РФ не формувала в Україні загони "приватних" армій, які насправді є представниками Збройних Сил РФ. Щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році. pic.twitter.com/upJyp1JLrO — Петро Порошенко (@poroshenko) November 30, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Украина запретила въезд в Крым для иностранцев. С четверга, 29 ноября, административную границу с оккупированным полуостровом могут пересекать исключительно граждане Украины. Ограничения будут действовать в течение действия военного положения.

Отметим, еще вчера сообщалось, что на границе в отношении россиян действуют усиленные меры контроля.

"В том числе проводится интервьюирование с иностранцами, среди которых есть и граждане РФ", - отметил руководитель пресс-службы ГПС Андрей Демченко.