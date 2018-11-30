Печерский суд Киева избрал Петрову домашний арест

Фото: Владимир Петров (РБК-Украина, Сергей Гришин)

К политтехнологу будет применен круглосуточный домашний арест

Печерский районный суд Киева постановил применить к политтехнологу Владимиру Петрову круглосуточный домашний арест. Об этом в зале суда заявил судья Олег Белоцерковец, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, к Петрову будет применена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Он арестован до 28 января 2019 года.

"Суд постановил в удовлетворении ходатайства прокуратуры отказать и применить к Владимиру Петрову круглосуточный домашний арест", - сказал судья.

Судья объявил результативную часть решения.

Подчеркнем, что суд выбирал меру пресечения политтехнологу Владимиру Петрову в закрытом режиме.

"Суд постановил ходатайство прокуроров удовлетворить и проводить заседания в закрытом режиме", - сказал судья.

Подчеркнем также, ему запрещено покидать свой дом в Киевской области без разрешения следователя или прокурора и общаться с другими фигурантами дела.

Кроме того, суд обязал Петрова сдать загранпаспорта.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуроры будут просить выбрать политтехнологу Владимиру Петрову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 48 млн гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, подозреваемый в деле о заведомо ложном сообщении о преступлении политтехнолог Владимир Петров находится в ИВС. Также обыски проходили и в квартире блогера Александра Барабошко. В комментарии РБК-Украина он сообщил, что правоохранители изъяли телефон и другую технику.

Добавим также, Печерский суд сегодня, 30 ноября, постановил избрать блогеру Александру Барабошко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн гривен.