Итоги дня: 3 сентября

Коллаж РБК-Украина
Отменена неприкосновенность депутатов, в Украине существенно похолодает и другие новости
- Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №7203, предусматривающий снятие неприкосновенности с народных депутатов
- Стала известна новая схема, которая может быть использована при обмене пленными между Украиной и Россией. Украинцев отправят на родину с копиями их уголовных дел, а не оригиналами
- Верховная рада 3 сентября направила в Конституционный суд Украины законопроект №1017 авторства президента Владимира Зеленского о сокращении следующего созыва парламента до 300 народных депутатов
- Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что граница с Украиной была закрыта из-за хлынувшего потока оружия
- Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого апелляционный суд Киева освободил из-под стражи, заявил, что не намерен участвовать в обмене заключенными между Россией и Украиной
- Погода в Украине завтра, 4 сентября, существенно ухудшится на севере, западе, в центральных областях
- Охотнику за ураганами и метеорологу Гаррету Блэку удалось сделать потрясающие кадры урагана Дориан изнутри, сделанные в самом центре природной стихии
- Украинский боксер Александр Усик проведет дебютный бой в супертяжелом весе против Тайрона Спонга
- Комитет конкурса Мисс Украина 2019 поделился фотографиями претенденток на титул самой красивой девушки страны