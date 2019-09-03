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Итоги дня: 3 сентября

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Коллаж РБК-Украина

Отменена неприкосновенность депутатов, в Украине существенно похолодает и другие новости

Раде предлагают отменить госфинансирование партий, которые проиграли выборы Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме
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