ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В России заявили о новой схеме обмена пленными

Новости » Общество    03.09.2019 - 06:31
В России заявили о новой схеме обмена пленными
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Украинцев отправят на родину с копиями их уголовных дел, а не оригиналами

Стала известна новая схема, которая может быть использована при обмене пленными между Украиной и Россией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Согласно новому плану, если осужденные в соответствии с этой схемой вернутся на родину после президентских указов об их помиловании, то пленных отправят в Украину и в Россию с нотариально заверенными копиями их уголовных дел, а за преступления осудят заочно.

"Это связано с тем, что власти Украины с самого начала признавали уголовное преследование моряков незаконным, требуя их освобождения без всяких поводов и условий. Таким образом, получив копию, а не подлинное дело, правоохранительным органам Украины не придется, как это предусматривалось первоначальной схемой, прекращать уголовное преследование своих же граждан", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что обмен тормозится из-за того, что стороны не смогли договориться о юридических основаниях освобождения и передачи друг другу заключенных.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что переговоры по обмену пленными между властями Украины и России продолжаются. По ее словам, для обмена необходимо оформить документы, но какие именно, не уточнила.

РБК-Украина писало, что адвокат задержанных в Украине россиян Валентин Рыбин заявлял, что они продолжают оставаться в СИЗО, а обмен пленными могут перенести на 3 сентября.

Местонахождение Сенцова по-прежнему неизвестно У Зеленского ожидают, что обмен пленными состоится в ближайшее время
Новости Украины обмен пленными
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь