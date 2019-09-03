ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада направила в КСУ закон о сокращении ВР до 300 нардепов

Новости » Политика    03.09.2019 - 18:48
Рада направила в КСУ закон о сокращении ВР до 300 нардепов
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Следующий созыв Рады могут сократить до 300 депутатов

Верховная рада 3 сентября направила в Конституционный суд Украины законопроект №1017 авторства президента Владимира Зеленского о сокращении следующего созыва парламента до 300 народных депутатов, передает корреспондент РБК-Украина.

Направление законопроекта в суд поддержали 258 парламентариев.

В частности, проектом предлагается изложить статью 76 Конституции в новой редакции.

"Конституционный состав Верховной рады Украины - триста народных депутатов Украины, которые избираются сроком на пять лет", - указано в тексте документа.

Также Зеленский предлагает этим проектом закона внести изменения в статью 77 и закрепить пропорциональную избирательную систему.

"Верховная рада Украины избирается по пропорциональной избирательной системе. Порядок проведения выборов народных депутатов Украины устанавливается законом", - сказано в проекте закона.

Как писало РБК-Украина ранее, данный законопроект глава государства внес в Раду 29 августа.

Напомним, Зеленский также предлагает дополнить перечень оснований для лишения народного депутата мандата. В частности, предлагается забирать мандат за прогулы и кнопкодавство.

Добавим также, на первом заседании Верховной рады Зеленский попросил депутатов не прогуливать заседания и не допускать кнопкодавство, пригрозив роспуском парламента.

Рада направила в КСУ закон о праве народа подавать законопроекты Рада направила в КСУ закон Зеленского об отмене адвокатской монополии
Новости Украины Конституционный суд УкраиныВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь