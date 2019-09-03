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Вышинский не намерен участвовать в обмене

Новости » Политика    03.09.2019 - 15:34
Вышинский не намерен участвовать в обмене
Фото: Кирилл Вышинский (УНИАН)

Вышинский не считает себя виновным

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого апелляционный суд Киева освободил из-под стражи, заявил, что не намерен участвовать в обмене заключенными между Россией и Украиной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам Вышинского, он не намерен участвовать в обмене, так как не признает свою вину.

"Обмен - это юридическая процедура, она касается в первую очередь тех, кто уже осужден, кто признал свою вину. Но я не осужден, я свою вину не признаю. Самое главное, что в ходе этой процедуры непонятно будет дальше, какой у меня юридический статус, кто я", - сообщил Вышинский.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Кирилл Вышинский согласился на обмен между Украиной и Российской Федерацией. В генпрокуратуре тогда заявляли, что Вышинский подписал соответствующий документ.

Также сообщалось, что 28 августа киевский апелляционный суд смягчил меру пресечения для гавреда "РИА Новости Украины", отпустив того из-под стражи.

Обмен пленными между Украиной и РФ ожидался 30 августа. Позже в СБУ заявили, что обмен не состоится. При этом конечной даты, когда может состояться сделка, не сообщили.

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