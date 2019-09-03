Підсумки дня: 3 вересня

Колаж РБК-Україна
Відмінено недоторканість депутатів, в Україні істотно похолодає та інші новини
- Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів
- Стала відома нова схема, яка може бути використана при обмін полоненими між Україною і Росією. Українців відправлять на батьківщину з копіями них кримінальних справ, а не оригіналами
- Верховна рада 3 вересня направила до Конституційного суду України законопроект №1017 авторства президента Володимира Зеленського про скорочення наступного скликання парламенту до 300 народних депутатів
- Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що кордон з Україною було закрито через те, що хлинули потоки зброї
- Головний редактор "РІА Новини Україна" Кирило Вишинський, якого апеляційний суд Києва звільнив з-під варти, заявив, що не має наміру брати участь в обміні ув'язненими між Росією і Україною
- Погода в Україні завтра, 4 вересня, суттєво погіршиться на півночі, заході, у центральних областях
- Мисливцеві за ураганами і метеорологу Гаррету Блеку вдалося зробити приголомшливі кадри урагану Доріан зсередини, зроблені в самому центрі природної стихії
- Український боксер Олександр Усик проведе дебютний бій у суперважкій вазі проти Тайрона Спонга
- Комітет конкурсу Міс Україна 2019 поділився фотографіями претенденток на титул найкрасивішої дівчини країни