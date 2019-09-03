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Завтра в Украине существенно похолодает

Новости » Общество    03.09.2019 - 12:10
Завтра в Украине существенно похолодает
Иллюстративное фото (Matt Cardy/Getty Images)

В Киеве 4 сентября будет дождь и похолодает до +20 градусов

Погода в Украине завтра, 4 сентября, существенно ухудшится на севере, западе, в центральных областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

По ее данным, днем ожидается +17+24 градуса, местами и ниже.
На востоке, юго-востоке, а также в Днепропетровской области будет сухо и жарко, +26+32 градуса.

"На севере, западе, в центральных областях, вплоть до Одесской области прорвется полоса низкой температуры воздуха", - сообщает Диденко.

Также, похолодание принесет атмосферный фронт, который обусловит дожди на Правобережье.

В Киеве 4 сентября погода изменится, будет дождь и похолодает до +20 градусов. Ветер северо-западный, 3-8 м/сек.

Завтра в Украине существенно похолодает

Фото: погода в Украине (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, погода в Украине сегодня, 3 августа, ухудшится в западных областях, на востоке жара достигнет +31. По данным синоптиков, в столице сегодня дожди и грозы. Температура воздуха днем достигнет +29+31, ночью ожидается +17+19.

Ранее Укргидрометцентр дал прогноз погоды на сентябрь. Начало сентября пройдет без изменений в погодной ситуации в стране, ожидается солнечная и теплая погода. Однако в Киевской и Черниговской областях возможны небольшие дожди. Средняя температура по Украине будет колебаться от +28 до +30. Со вторника погодная ситуация в стране начнет ухудшаться, на западе прогнозируются дожди с грозами.

В большинстве регионов Украины завтра ожидается дождь и грозы Сегодня на западе Украины ожидаются грозовые дожди
Новости Украины Гидрометцентр
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