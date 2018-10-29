Итоги дня: 29 октября

В Индонезии разбился пассажирский лайнер

Иллюстрационное фото: Boeing

В Индонезии потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг. Сообщается, что самолет исчез с экранов радаров через 13 минут после взлета.

На борту потерпевшего лайнера было, по разным данным, 188 или 189 человек. Индонезийские спасатели заявили, что в катастрофе никто не выжил. Опубликованы фото и видео с места падения самолета.



В случае вступления Украины в НАТО Россия построит "оборонительный пояс"

Фото: флаги НАТО-Украина (nato.int)

Российской Федерации (РФ) придется отстраивать "оборонительный пояс" в случае вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом сказал директор департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Андрей Келин, передает РБК-Украина со ссылкой на российской СМИ.

Во время выступления на площадке дискуссионного клуба "Валдай" в понедельник, 29 октября, Келин заявил, что возможное вступление Украины и Грузии в НАТО станет военной и экономической проблемой для России.

Он добавил, что России придется тратить "колоссальные ресурсы", чтобы "предотвратить возможные действия вероятного противника". Также Келин оценил со своей стороны возможности вступления Украины и Грузии в НАТО, отметив, что этого не произойдет в ближайшее время.



Меркель подтвердила отказ баллотироваться в пятый раз на должность канцлера

Фото: Ангела Меркель (Jack Taylor/Getty Images)

Канцлер Германия Ангела Меркель откажется от поста главы Христианско-демократического союза (ХДС), но останется канцлером до следующих выборов в бундестаг в 2021 году. Об этом она заявила в понедельник, 29 октября, на пресс-конференции в Берлине, подтвердив соответствующие сообщения СМИ, передает РБК-Украина со ссылкой на BILD.

"Пришло время открыть новую главу", - сказала Меркель.

По словам канцлера, на следующем партийном съезде ХДС, который пройдет в декабре в Гамбурге, она не будет выдвигать свою кандидатуру на должность председателя партии. Она также отметила, что четвертый срок полномочий - ее последний в качестве канцлера ФРГ.

Гройсман назвал суммы возврата при монетизации субсидий

Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Премьер-министр Владимир Гройсман рассчитывает, что к осени 2019 года в Украине будет проведена 100-процентная монетизация субсидий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью'ю прем'єра агентству "Укринформ".

"Это очень серьезный процесс, который будет проходить впервые", - сказал он и добавил, что монетизация будет проводиться в несколько этапов.

По его словам, части, а это 1 млн 300 тыс. домохозяйств, уже выплачивают сэкономленные средства. "В среднем получилось по 600-700 гривен каждому хозяйству", - сказал он.

Синоптик рассказал о том, какая погода будет в ноябре

Фото: Погода (Getty Images)

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал украинцам, что первая неделя ноября будет относительно теплой, а вот после 7-го числа ожидается существенное похолодание и мокрый снег.

"С 7 по 9 ноября ожидается от 1 до 2 градусов мороза и мокрый снег с дождем. 11-14 числа от 0 до 2 градусов мороза, с 14 по 16 будет плюсовая температура до 4 градусов. Затем вновь ожидается минусовая температура до 3 градусов мороза. С 20 по 23 ноября плюсовая температура, и с 23 по 27 число морозы усилятся, температура по Украине снизится до -5, возможно, -8 градусов. В этот период дождь со снегом может задержаться", - рассказал синоптик.

По словам Горбаня, похожие скачки температуры будут наблюдаться и на протяжении декабря.

Астролог посоветовал отложить важные дела в последние дни октября

Коллаж РБК-Украина

Известный астролог Влад Росс сообщил, что последние три дня октября крайне опасны для поездок и важных дел. Об этом он рассказал в комментарии для сайта "Главред".

"Будет очень жесткий аспектный Уран. Поэтому в это время могут быть аварийные ситуации, связанные с самолетами и энергетикой", - сообщил астролог.

Также Влад Росс сообщил, что эти три дня крайне неблагоприятны для выяснения отношений и крупных финансовых операций.