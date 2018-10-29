Підсумки дня: 29 жовтня

В Індонезії розбився пасажирський лайнер

Іллюстраційне фото: Boeing

В Індонезії розбився пасажирський лайнер Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, що летів із Джакарти в Панкалпінанг. Повідомляється, що літак зник з екранів радарів через 13 хвилин після зльоту.



На борту лайнера було, за різними даними, 188 або 189 осіб. Індонезійські рятувальники заявили, що в катастрофі ніхто не вижив. Опубліковано фото і відео з місця падіння літака.

У разі вступу України в НАТО Росія побудує "оборонний пояс"

Фото: прапори НАТО-Україна (nato.int)

Російській Федерації (РФ) доведеться відбудовувати "оборонний пояс" у разі вступу України та Грузії до Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про це сказав директор департаменту загальноєвропейської співпраці Міністерства закордонних справ РФ Андрій Келін, передає РБК-Україна із посиланням на російській ЗМІ.

Під час виступу на майданчику дискусійного клубу "Валдай" у понеділок, 29 жовтня, Келін заявив, що можливий вступ України та Грузії до НАТО стане військовою та економічною проблемою для Росії.

Він додав, що Росії доведеться витрачати "колосальні ресурси", аби "запобігти можливим діям імовірного противника". Також Келін оцінив зі свого боку можливості вступу України і Грузії до НАТО, зазначивши, що цього не станеться найближчим часом.

Меркель підтвердила відмову балотуватися в п'ятий раз на посаду канцлера

Фото: Ангела Меркель (Jack Taylor/Getty Images)

Канцлер Німеччина Ангела Меркель відмовиться від посади голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС), але залишиться канцлером до наступних виборів у бундестаг у 2021 році. Про це вона заявила в понеділок, 29 жовтня, на прес-конференції в Берліні, підтвердивши відповідні повідомлення ЗМІ, передає РБК-Україна з посиланням на BILD.

"Настав час відкрити нову главу", - сказала Меркель.

За словами канцлера, на наступному партійному з'їзді ХДС, який пройде в грудні в Гамбурзі, вона не буде висувати свою кандидатуру на посаду голови партії. Вона також зазначила, що четвертий термін повноважень - її останній в якості канцлера ФРН.

Гройсман назвав суми повернення при монетизації субсидій

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман розраховує, що до осені 2019 року в Україні буде проведена 100-відсоткова монетизація субсидій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єра агентству "Укрінформ".

"Це дуже серйозний процес, який відбуватиметься уперше", - сказав він і додав, що монетизація буде проводитися у декілька етапів.

За його словами, частині, а це 1 млн 300 тис. домогосподарств, вже виплачують зекономлені кошти. "У середньому вийшло по 600-700 гривень кожному господарству", - сказав він.



Синоптик розповів про те, якою буде погода в листопаді

Фото: Погода (Getty Images)

Народний синоптик Леонід Горбань розповів українцям, що перший тиждень листопада буде відносно теплим, а ось після 7-го числа очікується істотне похолодання і мокрий сніг.

"З 7 по 9 листопада очікується від 1 до 2 градусів морозу і мокрий сніг з дощем. 11-14 числа від 0 до 2 градусів морозу, з 14 по 16 буде плюсова температура до 4 градусів. Потім знову очікується мінусова температура до 3 градусів морозу. З 20 по 23 листопада плюсова температура, і з 23 по 27 числа морози посиляться, температура в Україні знизиться до -5, можливо, -8 градусів. У цей період дощ зі снігом може затриматися", - розповів синоптик.

Також, за словами Горбаня, схожі перепади температури спостерігатимуться і протягом грудня.

Астролог порадив відкласти важливі справи в останні дні жовтня

Колаж РБК-Україна

Відомий астролог Влад Росс повідомив, що останні три дні жовтня вкрай небезпечні для поїздок і важливих справ. Про це він розповів в коментарі для сайту "Главред".

"Буде дуже жорсткий аспектний Уран. Тому в цей час можуть бути аварійні ситуації, пов'язані з літаками і енергетикою", - повідомив астролог.

Також Влад Росс повідомив, що ці три дні вкрай несприятливі для з'ясування відносин і великих фінансових операцій.