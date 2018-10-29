Гройсман назвал суммы возврата при монетизации субсидий

Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Одна семья сможет рассчитывать на 600-700 гривен в год

Премьер-министр Владимир Гройсман рассчитывает, что к осени 2019 года в Украине будет проведена 100-процентная монетизация субсидий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью'ю прем'єра агентству "Укринформ".

"Это очень серьезный процесс, который будет проходить впервые", - сказал он и добавил, что монетизация будет проводиться в несколько этапов.

По его словам, части, а это 1 млн 300 тыс. домохозяйств, уже выплачивают сэкономленные средства. "В среднем получилось по 600-700 гривен каждому хозяйству", - сказал он.

"Следующий этап - перевод всех на лицевые счета. Именно туда будем направлять доплату государства за уплату жилищно-коммунальных услуг, а уже оттуда средства должны попадать в теплопоставщиков и других предоставителей коммунальных услуг", - добавил премьер'ер.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров Украины работает над внедрением монетизации субсидий в три этапа. На сегодня Минсоцполитики подготовлены предложения о введении монетизации в три этапа: с 1 января 2019 года - около 100-150 тыс. домохозяйств, которые обратятся за субсидиями с новым пакетом документов; с 1 мая 2019 года - монетизация для домохозяйств, которым назначено субсидию на неотопительный период 2019 года; с 1 октября 2019 года - полный переход на монетизацию.

Отметим, министр социальной политики Андрей Рева сообщил о том, что после полной монетизации "ни копейки из того, что человек сэкономил, не будет списываться в бюджет". По его словам, "все, что человек сэкономил, он будет иметь возможность снять со своей карточки, со своего счета и использовать так, как он считает нужным".