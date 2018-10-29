В случае вступления Украины в НАТО Россия построит "оборонительный пояс" возле Сочи

Фото: флаги НАТО-Украина (nato.int)

Вступление Украины и Грузии в НАТО Россия называет "серьезной экономической проблемой"

Российской Федерации (РФ) придется отстраивать "оборонительный пояс" в случае вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом сказал директор департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Андрей Келин, передает РБК-Украина со ссылкой на российской СМИ.

Во время выступления на площадке дискуссионного клуба "Валдай" в понедельник, 29 октября, Келин заявил, что возможное вступление Украины и Грузии в НАТО станет военной и экономической проблемой для России.

В частности, он заявил, что первой волной расширения НАТО были сформулированы ключевые принципы и требования для новых членов и среди них есть пункт о необходимости урегулировать территориальные споры и конфликты.

"В нынешней ситуации ни одна страна (Украина и Грузия, - ред.) не соответствуют этим принципам, но отношение к этим принципам меняется... К этим принципам стали подходить очень гибко... Что будет, если Украина и Грузия вступят в НАТО? Для нас это будет колоссальная военная и экономическая проблема. Нам придется выстраивать оборонительный пояс вблизи нашей нынешней третьей столицы - Сочи", - сказал Келин.

Он добавил, что России придется тратить "колоссальные ресурсы", чтобы "предотвратить возможные действия вероятного противника". Также Келин оценил со своей стороны возможности вступления Украины и Грузии в НАТО, отметив, что этого не произойдет в ближайшее время.

Напомним, недавно Министерство обороны Российской Федерации развернуло в Калининграде не менее 13 комплексов радиоэлектронной борьбы "Самарканд". Российские военные ни разу официально не раскрывали назначение этого комплекса и его характеристики.

Ранее сообщалось, что НАТО не будет размещать ядерные ракеты в Европе в ответ на ракетную угрозу со стороны Российской Федерации. В частности, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что не верит в появление новых станций ядерного оружия в Европе после выхода США из ядерного соглашения с Россией.