Меркель подтвердила отказ баллотироваться в пятый раз на должность канцлера

Фото: Ангела Меркель (Jack Taylor/Getty Images)

Меркель останется канцлером до следующих выборов в бундестаг в 2021 году

Канцлер Германия Ангела Меркель откажется от поста главы Христианско-демократического союза (ХДС), но останется канцлером до следующих выборов в бундестаг в 2021 году. Об этом она заявила в понедельник, 29 октября, на пресс-конференции в Берлине, подтвердив соответствующие сообщения СМИ, передает РБК-Украина со ссылкой на BILD.

"Пришло время открыть новую главу", - сказала Меркель.

По словам канцлера, на следующем партийном съезде ХДС, который пройдет в декабре в Гамбурге, она не будет выдвигать свою кандидатуру на должность председателя партии. Она также отметила, что четвертый срок полномочий - ее последний в качестве канцлера ФРГ.

Немецкие СМИ сообщают о том, что решение последовало за неудачей партии на выборах в федеральной земле Гессен, которые прошли 28 октября. Таким образом, Меркель сделала выводы. На выборах партия показала первый результат, но сильно потеряла в поддержке.

Ранее Меркель утверждала, что посты председателя ХДС и канцлера должны находиться в одних руках. В связи с этим она планировала выставить свою кандидатуру на пост главы ХДС на партийном съезде в начале декабря 2018 года.

Напомним, Focus Online со ссылкой на свои источники сообщало, что Меркель откажется от выдвижения на пост главы немецкого правительства после 2021 года.

Накануне стало известно, что рейтинг блока Меркель упал до самого низкого показателя в истории. По результатам опроса, партию Меркель и Христианско-социальный союз поддерживают всего 26% избирателей. Кроме того, правая партия "Альтернатива для Германии" впервые получила места во всех региональных парламентах.