В Индонезии упал в море пассажирский лайнер

Иллюстрационное фото: Boeing

Количество находившихся на борту Boeing 737 пассажиров пока не известно

В Индонезии потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель поисково-спасательных служб сообщил, что самолет, следовавший внутренним рейсом JT-610, упал в море.

"Мы получили подтверждение, что самолет разбился", - заявил он.

Собеседник агентства также сообщил, что самолет исчез с экранов радаров через 13 минут после взлета.

По данным ресурса Flightradar, он вылетел из Джакарты в 6:20 по местному времени (1:10 по Киеву), а в 6:33 исчез (1:33).

Сколько людей было на борту потерпевшего крушение лайнера, пока не сообщается.

"Мы пока не можем комментировать этот момент. Мы пытаемся собрать всю информацию и данные", - заявил исполнительный директор Lion Air Group Эдвард Сирайт.

Напомним, 27 октября в Британии разбился вертолет владельца футбольного клуба "Лестер Сити" Вишая Шривадданапрабха. В результате крушения погиб сам Шривадданапрабх и еще 4 человека - все находившиеся на борту.